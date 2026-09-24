О чем будет торговаться Трамп с Си: есть ли в повестке дня встречи место для Украины

В США пройдут переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Многие говорят, что они могут определить не только дальнейшую траекторию отношений между США и Китаем, но и перспективы привлечения Пекина в поиск путей завершения войны в Украине. Для Вашингтона на первом плане остаются торговые отношения и экономические договоренности, однако украинский вопрос может стать частью более широкого переговорного пакета. Насколько встреча Трампа и Си может изменить позицию Пекина по поводу войны в Украине? Может ли Трамп предложить Китаю достаточно веские стимулы, чтобы тот активнее включился в мирный процесс? И, какое место украинский вопрос действительно занимает в большой переговорной повестке дня Вашингтона и Пекина? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Вопрос прекращения российско-украинской войны не будет первоочередным

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда так прокомментировал ситуацию:

"Мы должны осознавать одну простую вещь. Трамп и Си Цзиньпин имеют широкую повестку дня, и российско-украинская война – лишь часть этой повестки дня. И говорить о том, что там сразу все будет брошено на решение этой проблемы, будет преувеличением".

По мнению эксперта, российско-украинская война для Китая носит диалектический характер. С одной стороны она позволяет ограничивать ресурсы Запада и направлять их на войну, военную поддержку Украины. С другой стороны, создает экономическую конъюнктуру, согласно которой Китай не может стать экономикой номер один в современном мире.

"И это все же существенная и большая проблема. Поэтому, я думаю, что будет на сегодняшний момент достаточно много ожиданий, но Трамп получил закон Линдси Грэмма, как такую санкционную дубинку, которой он будет пытаться в присущей ему манере пугать Си, но я не уверен, что Си испугается. Вот в чем проблема. И у Си есть ручной бультерьер Путин, которого он может натравливать на других достаточно энергично и упорно. И это тоже нужно иметь в виду", – отметил Евгений Магда.

Поэтому, продолжает собеседник портала "Комментарии", здесь следует обратить особое внимание, что это государственный визит китайского лидера. И, собственно, в последний раз он встречался с президентом США в Вашингтоне, когда в Белом доме был Барак Обама.

"Следовательно, это, с одной стороны, ритуальная встреча, а, с другой стороны, реальный постоянный диалог государств, являющихся лидерами не только в экономике, но и олицетворением существующих моделей. И возникает вопрос: какие проблемы Трамп сможет поставить перед Си Цзиньпинем, чтобы склонить его к большим уступкам. Думаю, если у него будет такой механизм, то вопрос прекращения российско-украинской войны, к сожалению, не будет первоочередным. Вообще, сама позиция Владимира Зеленского, когда он попросил Дональда Трампа обратить внимание на войну в разговоре с Си Цзиньпинем, это, на мой взгляд, позиция, к сожалению, слаба. Потому что он показывает, что у нас нет собственного механизма такого давления. И это большая проблема", – констатировал Евгений Магда.

В важнейших для нас переговорах мы участвуем только как статисты

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отметил, что переговоры Трампа с Си – для нас это главные переговоры осени. От них зависит будет ли в будущем Китай участвовать в мирных переговорах по Украине.

"К сожалению, мы потеряли драгоценное время, и у нас контактов с высшим политическим руководством КНР нет. Мы потеряли их еще в 2014 году. Поэтому мы здесь полностью зависим от Трампа и его позиции. Для Трампа в этих переговорах важнее всего сохранить нынешний торговый статус-кво. И это достаточно реалистично. На втором месте – решить вопросы Ирана и проблемы с хуситами. Украина стоит на условном третьем месте", – отметил эксперт.

По его мнению, для того, чтобы Китай вмешался в нашу ситуацию, нужна личная просьба Трампа и какие-то уступки с его стороны, например, расширение доступа к американскому рынку. Пойдет ли он на это, мы не знаем.

"Что касается Украины, то мы для Китая имели прогнозируемую территорию с выходом к Черному морю. На данный момент, выход к морю – наша едва ли не единственная ценность для Пекина. И Китай не заинтересован в том, чтобы Россия захватила сама Одессу, потому что это изменит баланс сил в черноморском регионе и угрожает Каспийскому региону. Но Украину Китай рассматривает как часть соглашения о том, как дальше будет происходить торговля с ЕС. А если шире – как будут в торговом плане сосуществовать США, КНР и ЕС. К сожалению, в важнейших для нас переговорах мы участвуем преимущественно как статисты", – резюмировал эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – детали разговора Трампа и Зеленского: президент США жестко настаивал на одном вопросе.



