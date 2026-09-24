Про що торгуватиметься Трамп із Сі: чи є у порядку денному зустрічі місце для України

У США відбудуться переговори Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Багато хто говорить, що вони можуть визначити не лише подальшу траєкторію відносин між США та Китаєм, а й перспективи залучення Пекіна до пошуку шляхів завершення війни в Україні. Для Вашингтона на першому плані залишаються торговельні відносини та економічні домовленості, однак українське питання також може стати частиною ширшого переговорного пакета. Наскільки зустріч Трампа і Сі може змінити позицію Пекіна щодо війни в Україні? Чи може Трамп запропонувати Китаю достатньо вагомі стимули, щоб той активніше долучився до мирного процесу? І, яке місце українське питання насправді посідає у великому переговорному порядку денному Вашингтона та Пекіна? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Питання припинення російсько-української війни не буде першочерговим

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда так прокоментував ситуацію:

"Ми маємо усвідомлювати одну просту річ. Трамп і Сі Цзіньпін мають широкий порядок денний, і російсько-українська війна – лише частина цього порядку денного. І говорити про те, що там відразу все буде кинуто на вирішення цієї проблеми, буде перебільшенням".

На думку експерта, російсько-українська війна для Китаю має діалектичний характер. З одного боку, вона дозволяє обмежувати ресурси Заходу і спрямовувати їх на війну, військову підтримку України. З іншого боку, створює економічну кон’юнктуру, за якою Китай не може стати економікою номер один в сучасному світі.

"І це, все ж таки, суттєва і велика проблема. Тому, я думаю, що буде на сьогоднішній момент достатньо багато очікувань, але Трамп отримав закон Ліндсі Грема, як такий санкційний кийок, яким він буде намагатися у властивій йому манері лякати Сі, але я не певен, що Сі злякається. Ось в чому проблема. І у Сі є ручний бультер'єр Путін, якого він може нацьковувати на інших достатньо енергійно і наполегливо. І це теж треба мати на увазі", – зазначив Євген Магда.

Тому, продовжує співрозмовник порталу "Коментарі", тут треба звернути особливу увагу, що це державний візит китайського лідера. І, власне, останній раз він зустрічався з президентом США у Вашингтоні, коли у Білому домі був Барак Обама.

"Відтак, це, з одного боку ритуальна зустріч, а, з іншого боку, реальний постійний діалог держав, які є лідерами не лише в економіці, але й є уособленням існуючих моделей. І виникає питання: які проблеми Трамп зможе поставити перед Сі Цзіньпінем для того, щоб схилити його до більших поступок. Думаю, що якщо в нього буде такий механізм, то питання припинення російсько-української війни, на жаль, не буде першочерговим. Взагалі, сама позиція Володимира Зеленського, коли він попросив Дональда Трампа звернути увагу на війну у розмові з Сі Цзіньпінем, це, на мою думку, позиція, на жаль, слабка. Тому що вона показує, що в нас немає власного механізму такого тиску. І це велика проблема", – констатував Євген Магда.

У найважливіших для нас переговорах ми беремо участь лише, як статисти

Директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов зазначив, переговори Трампа з Сі – для нас це головні переговори осені. Від них залежить чи буде наступним часом Китай брати участь в мирних переговорах по Україні.

"На жаль, ми втратили дорогоцінний час і в нас контактів з вищим політичним керівництвом КНР немає. Ми їх втратили ще в 2014 році. Тому ми тут повністю залежні від Трампа і його позиції. Для Трампа в цих переговорах найважливіше зберегти нинішній торговий статус-кво. І це доволі реалістично. На другому місці – вирішити питання Ірану та проблеми з хуситами. Україна стоїть на умовному третьому місці", – зазначив експерт.

На його думку, для того, щоб Китай втрутився в нашу ситуацію потрібне особисте прохання Трампа і якісь поступки з його сторони, наприклад, розширення доступу до американського ринку. Чи піде він на це ми не знаємо.

"Щодо України, то ми для Китаю мало прогнозована територія з виходом до Чорного моря. На цей момент, вихід до моря — наша чи не єдина цінність для Пекіна. І Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія захопила сама Одесу, бо це змінить баланс сил в чорноморському регіоні і загрожуватиме Каспійському регіону. Але Україну Китай розглядає як частину угоди про те як далі буде відбуватися торгівля з ЄС. А, якщо ширше – як будуть в торговому плані співіснувати США, КНР та ЄС. На жаль, в найважливіших для нас переговорах ми беремо участь, переважно, як статисти", – резюмував експерт.

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