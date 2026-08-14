Україна біднішає під час війни: на скільки відсотків зріс рівень бідності

Рівень бідності в Україні продовжує зростати на тлі повномасштабної війни. За оцінками Світового банку, частка населення, яке живе за межею бідності, збільшилася з 37% до 41,6%.

Рівень бідності в Україні. Фото: з відкритих джерел

Відповідні дані наведені у весняному оновленні Світового банку щодо соціально-економічної ситуації в Україні. Показники свідчать не лише про загальне погіршення добробуту населення, а й про посилення нерівності між різними групами домогосподарств.

Найбільш відчутний удар припав на громадян із найнижчими доходами. За наведеними оцінками, реальні трудові доходи найбіднішої частини населення скоротилися більш ніж на 30%. Водночас у найбагатших домогосподарств цей показник, навпаки, зріс більш ніж на 10%.

Таким чином, війна впливає на доходи українців нерівномірно: найбільш вразливі категорії населення втрачають значну частину купівельної спроможності, тоді як заможніші групи демонструють значно кращу динаміку.

Зростання рівня бідності майже до 42% означає, що дедалі більше українських родин стикаються з необхідністю скорочувати витрати та шукати додаткові джерела доходу. На ситуацію впливають наслідки війни, руйнування інфраструктури, втрати робочих місць, переміщення населення та загальна нестабільність економіки.

Особливо небезпечним є те, що одночасно зростає розрив між найбіднішими та найбагатшими домогосподарствами. Якщо така тенденція зберігатиметься, після завершення війни Україна може зіткнутися не лише з масштабним завданням економічного відновлення, а й із необхідністю подолання значно глибшої соціальної нерівності.

Нові цифри Світового банку фактично демонструють ціну війни для добробуту населення: економічне відновлення країни має стосуватися не лише макроекономічних показників, а й реальних доходів звичайних українських родин.

Також видання "Коментарі" повідомляло – бідність стрімко зростає: третина українців уже за межею.



