Бідність стрімко зростає: третина українців уже за межею

Рівень бідності в Україні продовжує зростати і вже досяг критичної позначки. За оцінками експертів, майже третина населення живе за межею бідності, і ця тенденція може мати серйозні довгострокові наслідки.

В Україні рівень бідності сягнув 30%: експерти попереджають про наслідки

Як передають "Коментарі", про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю Центру економічної стратегії.

За словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елли Лібанової, рівень бідності в країні зріс до 30%, тоді як ще під час пандемії цей показник становив близько 22–23%.

Чому ситуація погіршується

Головною причиною зростання бідності стала повномасштабна війна. Вона призвела до втрати роботи, зниження доходів та різкого збільшення витрат для домогосподарств.

Експертка наголошує, що без міжнародної допомоги ситуація могла б бути значно гіршою. Фінансова підтримка від партнерів фактично допомагає утримувати економіку від колапсу.

Проблеми на ринку праці

Окремою загрозою стає так зване застійне безробіття. Йдеться про людей, які тривалий час не можуть знайти роботу і поступово втрачають можливість повернутися на ринок праці.

Особливо вразливими є ті, хто не має змоги перекваліфікуватися або адаптуватися до нових економічних умов.

За оцінками фахівців, резерв робочої сили в Україні становить близько 1 мільйона людей, однак ця цифра може не компенсувати майбутній дефіцит кадрів.

Українці працюватимуть довше

Ще одним наслідком кризи може стати зміна трудових реалій. За словами Лібанової, країна рухається до того, що люди змушені будуть працювати значно довше.

Це пов’язано як зі старінням населення, так і з економічними викликами, які посилює війна.

Що буде далі

Експерти попереджають, що після завершення війни Україна може зіткнутися з новою проблемою — нестачею робочої сили. У такому разі країні доведеться залучати працівників з-за кордону.

Таким чином, зростання бідності вже сьогодні формує довгострокові виклики для економіки, які впливатимуть на розвиток держави навіть після завершення війни.

