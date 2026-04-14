Бедность стремительно растет: треть украинцев уже за пределом

Уровень бедности в Украине продолжает расти и уже достиг критической отметки. По оценкам экспертов, почти треть населения живет за чертой бедности, и эта тенденция может иметь серьезные долгосрочные последствия.

В Украине уровень бедности достиг 30%: эксперты предупреждают о последствиях

Как передают " Комментарии ", об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью Центру экономической стратегии.

По словам директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, уровень бедности в стране вырос до 30% , тогда как еще во время пандемии этот показатель составлял около 22-23%.

Почему ситуация ухудшается

Главной причиной роста нищеты стала полномасштабная война. Она привела к потере работы, снижению доходов и резкому увеличению расходов для домохозяйств.

Эксперт отмечает, что без международной помощи ситуация могла бы быть значительно хуже. Финансовая поддержка от партнеров фактически помогает удерживать экономику от коллапса .

Проблемы на рынке труда

Отдельной угрозой становится так называемая застойная безработица. Речь идет о людях, которые длительное время не могут найти работу и постепенно упускают возможность вернуться на рынок труда.

Особенно уязвимы те, кто не может переквалифицироваться или адаптироваться к новым экономическим условиям.

По оценкам специалистов, резерв рабочей силы в Украине составляет около 1 миллиона человек , однако эта цифра может не компенсировать грядущий дефицит кадров.

Украинцы будут работать дольше

Еще одним следствием кризиса может стать изменение трудовых реалий. По словам Либановой, страна движется к тому, что люди вынуждены будут работать гораздо дольше.

Это связано как со старением населения, так и с экономическими вызовами, усиливающимися войной.

Что будет дальше

Эксперты предупреждают, что по завершении войны Украина может столкнуться с новой проблемой — нехваткой рабочей силы. В таком случае стране придется привлекать работников из-за границы.

Таким образом, рост бедности уже сегодня формирует долгосрочные вызовы для экономики , которые будут влиять на развитие государства даже после войны.

