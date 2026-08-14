Украина беднеет во время войны: на сколько процентов вырос уровень бедности

Уровень бедности в Украине продолжает расти на фоне полномасштабной войны. По оценкам Всемирного банка, доля населения, живущего за чертой бедности, увеличилась с 37% до 41,6%.

Уровень бедности в Украине. Фото: из открытых источников

Соответствующие данные приведены в весеннем обновлении Всемирного банка по социально-экономической ситуации в Украине. Показатели свидетельствуют не только об общем ухудшении благосостояния населения, но и об усугублении неравенства между разными группами домохозяйств.

Наиболее ощутимый удар пришелся на граждан с самыми низкими доходами. По приведенным оценкам, реальные трудовые доходы беднейшей части населения сократились более чем на 30%. В то же время у самых богатых домохозяйств этот показатель, напротив, вырос более чем на 10%.

Таким образом, война влияет на доходы украинцев неравномерно: наиболее уязвимые категории населения теряют значительную часть покупательной способности, тогда как более богатые группы демонстрируют лучшую динамику.

Рост уровня бедности почти до 42% означает, что все большее число украинских семей сталкивается с необходимостью сокращать расходы и искать дополнительные источники дохода. На ситуацию влияют последствия войны, разрушение инфраструктуры, потери рабочих мест, перемещение населения и всеобщая нестабильность экономики.

Особенно опасно то, что одновременно растет разрыв между беднейшими и богатыми домохозяйствами. Если такая тенденция будет сохраняться, после завершения войны Украина может столкнуться не только с масштабной задачей экономического восстановления, но и с необходимостью преодоления более глубокого социального неравенства.

Новые цифры Всемирного банка фактически демонстрируют цену войны для благосостояния населения: экономическое восстановление страны должно относиться не только к макроэкономическим показателям, но и к реальным доходам обычных украинских семей.

Также издание "Комментарии" сообщало – бедность стремительно растет: треть украинцев уже на грани.



