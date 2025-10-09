Угорський письменник отримав Нобелівську премію з літератури: що він говорив про Орбана, Путіна та війну в Україні

У 2025 році Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласло Краснагоркаї (László Krasznahorkai), який є одним з найвідоміших сучасних авторів Центральної Європи. Краснагоркаї неодноразово критикував режим Орбана в Угорщині, закликав до підтримки України у війні проти Росії та висловив бажання, аби Путін залишив планету.

Ласло Краснагоркаї. Фото: LEO NEUMAYR/AFP

24 лютого 2025 року видання The Yale Review опублікувало інтерв'ю з Ласло Краснагоркаї, де письменник поділився своєю безкомпромісною громадянською позицією. Краснагоркаї відкрито критикує політику прем’єр-міністра Віктора Орбана та його ставлення до війни в Україні.

"Угорщина – сусід України, і режим Орбана займає безпрецедентну позицію, яка практично не має аналогів в угорській історії. Як країна може бути нейтральною, коли росіяни вторгаються до сусідньої країни? Як це може бути внутрішньою справою, коли вбивають людей? І це говорить лідер країни – країни, яка протягом усієї історії постійно зазнавала вторгнень. У тому числі і з боку росіян. І ці росіяни — ті самі росіяни", — сказав Краснагоркаї

Краснагоркаї назвав позицію угорського уряду "психіатричним випадком" і засудив спроби називати війну "внутрішньою справою слов’ян". Письменник заявив, що не може звикнути до війни, яку називає "брудною та гнилою". Також він заявив, що така байдужість є проявом моральної деградації.

"Я не можу прийняти, що люди вбивають людей. Поки вирує війна, хтось говорить про те, що ми скоро вирушимо на Марс. Сподіваюся, Путін та його прихильники стануть першими пасажирами", – сказав 71-річний Краснагоркаї.

Хто такий Ласло Краснагоркаї

Ласло Краснагоркаї — видатний угорський письменник, якого вважають одним із найвпливовіших європейських авторів сучасності.

Навчався на юриста та історика мистецтв. Його літературний дебют відбувся у 1977 році, а міжнародне визнання він здобув після виходу роману "Сатанинське танго" 1985 року, який згодом був екранізований.

Критики та Нобелівський комітет відносять його до центральноєвропейської традиції, що йде від Франца Кафки та Томаса Бернгарда. У 2015 році він отримав Міжнародну Букерівську премію, а у 2025 році Нобелівську премію з літератури "за його захопливі та візіонерські твори, які, посеред апокаліптичного жаху, підтверджують силу мистецтва".

Найвідоміші твори Ласло Краснагоркаї: "Сатанинське танго", "Меланхолія опору", "Війна і війна".

