Венгерский писатель получил Нобелевскую премию по литературе: что он говорил об Орбане, Путине и войне в Украине

В 2025 году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи (László Krasznahorkai), являющийся одним из самых известных современных авторов Центральной Европы. Краснахоркаи неоднократно критиковал режим Орбана в Венгрии, призывал поддержать Украину в войне против России и выразил желание, чтобы Путин покинул планету.

Ласло Краснахоркаи. Фото: LEO NEUMAYR/AFP

24 февраля 2025 года издание The Yale Review опубликовало интервью с Ласло Краснахоркаи, где писатель поделился своей бескомпромиссной гражданской позицией. Краснахоркаи открыто критикует политику премьер-министра Виктора Орбана и его отношение к войне в Украине.

"Венгрия — сосед Украины, и режим Орбана занимает беспрецедентную позицию, которая практически не имеет аналогов в венгерской истории. Как страна может быть нейтральной, когда россияне вторгаются в соседнюю страну? Как это может быть внутренним делом, когда убивают людей? И это говорит лидер страны – страны, которая на протяжении всей истории постоянно испытывала вторжения. В том числе и со стороны россиян. И эти россияне — те же россияне", — сказал Краснахоркаи.

Краснахоркаи назвал позицию венгерского правительства "психиатрическим случаем" и осудил попытки называть войну "внутренним делом славян". Писатель заявил, что не может привыкнуть к войне, которую называет "грязной и гнилой". Также он заявил, что такое безразличие является проявлением моральной деградации.

"Я не могу принять, что люди убивают людей. Пока бурлит война, кто-то говорит о том, что мы скоро отправимся на Марс. Надеюсь, Путин и его поклонники станут первыми пассажирами", – сказал 71-летний Краснахоркаи.

Кто такой Ласло Краснахоркаи

Ласло Краснахоркаи – выдающийся венгерский писатель, которого считают одним из самых влиятельных европейских авторов современности.

Учился на юриста и историка искусств. Его литературный дебют состоялся в 1977 году, а международное признание он получил после выхода романа "Сатанинское танго" 1985 года, который впоследствии был экранизирован.

Критики и Нобелевский комитет относят его к центральноевропейской традиции, исходящей от Франца Кафки и Томаса Бернгарда. В 2015 году он получил Международную Букеровскую премию, а в 2025 году Нобелевскую премию по литературе "за его увлекательные и визионерские произведения, которые среди апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства".

Самые известные произведения Краснахоркаи: "Сатанинское танго", "Меланхолия сопротивления", "Война и война".

