Удар у спину енергонезалежності: як уряд поставив під загрозу зиму в Україні

Перед початком чергової важкої зими українська енергетична система опинилася під загрозою не лише через ворожі обстріли, а й через внутрішні рішення уряду. Торік під час критичних відключень світла посадовці закликали приватний бізнес інвестувати у когенераційні установки – компактні міні-ТЕЦ, які одночасно виробляють електроенергію та тепло. Вони дозволяють децентралізувати генерацію та захистити громади від блэкаутів. Про це йдеться у матеріалі BIHUS Info.

Підготовка до опалювального сезону. Фото: із відкритих джерел

Журналісти зазначають, підприємці повірили державі, взяли кредити та вклали десятки мільйонів гривень у будівництво таких об'єктів. Головною гарантією була передбачуваність: регульована та фіксована ціна на газ (ПСО). Проте вже навесні Кабмін фактично скасував пільгові умови для більшості виробників, залишивши пільги лише для дев’яти прифронтових областей та обмеживши використання палива виключно для власних потреб або виробництва тепла.

Внаслідок цього продаж електроенергії в загальну мережу став для багатьох збитковим.

Журналістський аналіз фінансових документів компаній свідчить, що навіть потужні станції на 20 МВт у літні місяці працювали з мінусом у майже 24 млн грн через високі фіксовані витрати та обслуговування кредитів. Бізнес-модель, розрахована на роки вперед, просто рухнула за один день.

Експерти та асоціації операторів критичної інфраструктури застерігають: примусова зупинка когенерації виведе з системи сотні мегават гнучкої потужності саме тоді, коли кожен мегават на вагу золота [13:53]. Обіцянки уряду про децентралізацію розбилися про бюрократію, а головний дефіцит цієї зими ризикує стати не лише дефіцитом кіловат, а й дефіцитом довіри інвесторів

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