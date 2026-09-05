Удар в спину энергонезависимости: как правительство поставило под угрозу зиму в Украине

Перед началом очередной тяжелой зимы украинская энергетическая система оказалась под угрозой не только из-за вражеских обстрелов, но и из-за внутренних решений правительства. В прошлом году во время критических отключений света чиновники призвали частный бизнес инвестировать в когенерационные установки – компактные мини-ТЭЦ, одновременно производящие электроэнергию и тепло. Они позволяют децентрализовать генерацию и оградить общины от блэкаутов. Об этом говорится в материале BIHUS Info.

Подготовка к отопительному сезону. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что предприниматели поверили государству, взяли кредиты и вложили десятки миллионов гривен в строительство таких объектов. Главной гарантией была предсказуемость: регулируемая и фиксированная цена газа (ПСО). Тем не менее, уже весной Кабмин фактически отменил льготные условия для большинства производителей, оставив льготы только для девяти прифронтовых областей и ограничив использование топлива исключительно для собственных нужд или производства тепла.

В результате продажа электроэнергии в общую сеть стала для многих убыточной.

Журналистский анализ финансовых документов компаний свидетельствует, что даже мощные станции на 20 МВт в летние месяцы работали с минусом почти в 24 млн грн из-за высоких фиксированных затрат и обслуживания кредитов. Бизнес-модель, рассчитанная на годы вперед, просто рухнула в один день.

Эксперты и ассоциации операторов критической инфраструктуры предостерегают: принудительная остановка когенерации выведет из системы сотни мегаватт гибкой мощности именно тогда, когда каждый мегаватт по весу золота [13:53]. Обещания правительства о децентрализации разбились о бюрократии, а главный дефицит этой зимы рискует стать не только дефицитом киловатт, но и дефицитом доверия инвесторов

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