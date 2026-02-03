logo_ukra

Удар по символу Києва: що пошкодила Росія під час обстрілу
commentss НОВИНИ Всі новини

Удар по символу Києва: що пошкодила Росія під час обстрілу

Ворог пошкодив музей під монументом "Батьківщина-мати"

3 лютого 2026, 10:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Києві внаслідок російського ворожого удару пошкоджено зал слави Національний музей історії України у Другій світовій війні, який розташований у підніжжі монумента Батьківщина-мати. Йдеться про пам’ятку науки і техніки місцевого значення. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві віце-прем’єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури України Тетяни Бережної.

Удар по символу Києва: що пошкодила Росія під час обстрілу

Монумент "Батьківщина-мати". Фото: з відкритих джерел

Урядовець зазначила, атака має особливо цинічний і символічний характер. Держава-агресор завдала удару по місцю, що зберігає пам’ять про боротьбу з агресією у ХХ столітті, фактично повторюючи злочини вже у ХХІ столітті. 

Наразі на місці працюють профільні служби — фахівці музею, технічні служби та поліція. Вони оглядають територію, фіксують пошкодження та проводять первинну оцінку завданих збитків. Після завершення обстеження стане відомий обсяг необхідних відновлювальних робіт.

У Мінкульті нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала понад 1680 пам’яток культурної спадщини та тисячі об’єктів культурної інфраструктури. За словами міністерки, це свідоме знищення культури й історичної пам’яті України.

Бережна акцентувала, що така практика потребує консолідованої відповіді міжнародної спільноти — зокрема через посилення санкцій проти РФ та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Вона також зазначила, що Україна разом із партнерами розбудовує Український фонд культурної спадщини як прозорий міжнародний інструмент для відновлення та захисту зруйнованих об’єктів.

"Ми відновимо зруйноване. Збережемо пам’ять і про злочини нацизму у 20 столітті, і про злочини Росії сьогодні", — зазначила Бережна.

Попри пошкодження, музей продовжує роботу. У міністерстві подякували Силам оборони України за захист країни, людей та культурної спадщини.

Читайте також на порталі "Коментарі" — масовані обстріли "Цирконами" та "Іскандерами": розкрито шокуючі деталі нічної атаки РФ.




