Удар по символу Киева: что повредила Россия при обстреле

В Киеве в результате российского вражеского удара поврежден зал славы Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, расположенный у подножия монумента Родина-мать. Речь идет о памятнике науки и техники местного значения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики – министра культуры Украины Татьяны Бережной.

Монумент "Родина-мать". Фото: из открытых источников

Чиновник отметила, атака носит особенно циничный и символический характер. Государство-агрессор нанесло удар по месту, сохраняющему память о борьбе с агрессией в ХХ веке, фактически повторяя преступления уже в ХХІ веке.

Сейчас на месте работают профильные службы – специалисты музея, технические службы и полиция. Они осматривают территорию, фиксируют повреждения и проводят первичную оценку нанесенного ущерба. После завершения обследования станет известен объем необходимых восстановительных работ.

В Минкульте напомнили, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила более 1680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры. По словам министерши, это сознательное уничтожение культуры и исторической памяти Украины.

Бережная акцентировала, что такая практика требует консолидированного ответа международного сообщества — в частности, из-за усиления санкций против РФ и предоставления Украине дополнительных средств противовоздушной обороны. Она также отметила, что Украина вместе с партнерами развивает украинский фонд культурного наследия как прозрачный международный инструмент для восстановления и защиты разрушенных объектов.

"Мы восстановим разрушенное. Сохраним память и о преступлениях нацизма в 20 веке, и о преступлениях России сегодня", — отметила Бережная.

Несмотря на повреждения, музей продолжает работу. В министерстве поблагодарили Силы обороны Украины за защиту страны, людей и культурного наследия.

