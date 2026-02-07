Удар по серцю енергетики: одна із ключових ТЕС зупинилася після атаки РФ

Бурштинська теплоелектростанція в Івано-Франківській області повністю зупинила роботу після масованої атаки російських окупантів у ніч проти 7 лютого. Об’єкт зазнав серйозних руйнувань, а наслідки удару вже відчули мешканці міста. Про це повідомив міський голова Бурштина Василь Андрієшин.

Бурштинська ТЕС. Фото: із відкритих джерел

За його словами, атака тривала з третьої години ночі до дев’ятої ранку. Російські війська завдавали ударів ракетами типу "Калібр" та ударними безпілотниками, ціллю яких стали місто та Бурштинська ТЕС.

"Пошкодження дуже серйозні. Станція зараз фактично на нулі. Як буде далі — наразі ніхто не може сказати", — зазначив мер.

Внаслідок обстрілів у Бурштині відсутні водопостачання та опалення.

За словами Андрієшина, подачу води планують відновити протягом кількох годин, однак із теплопостачанням ситуація значно складніша. Відновлення можливе лише після повної оцінки стану теплоелектростанції.

Найбільші труднощі, за словами мера, очікуються у приватному секторі міста, тоді як у багатоповерховій забудові ситуація дещо контрольованіша.

Нагадаємо, 7 лютого російські окупанти завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі західних регіонів України. У зв’язку з цим енергетична ситуація залишається критичною. Зокрема, в Івано-Франківську вже попередили про можливе запровадження тривалих і жорстких графіків відключення електроенергії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — внаслідок масованого удару Росії у ніч на 7 лютого усі українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

"Ворог завдавав масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ. Внаслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації", — повідомили у Міненерго.