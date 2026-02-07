Що відбулося з українськими АЕС після нічної атаки РФ: чому це відчує кожен українець

Внаслідок масованого удару Росії у ніч на 7 лютого усі українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

АЕС. Фото: з відкритих джерел

"Ворог завдавав масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ. Внаслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації", — повідомили у Міненерго.

Через значні пошкодження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмеження, інформує відомство.

За командою НЕК "Укренерго", вимушено збільшений обсяг відключень. У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Гендиректор МАГАТЕ також підтврдив, що сьогодні вранці українські АЕС знову знизили потужність після того, як відновлення ворожих ударів вплинуло на електричні підстанції та відключило деякі лінії електропередач.

Гроссі повторив заклик до стриманості, оскільки погіршення ситуації в енергосистемі ставить під загрозу ядерну безпеку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України, під ударом опинилися магістральні підстанції, лінії електропередач та теплові електростанції. Україна звернулася по аварійну допомогу до Польщі. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Міністр зазначив, російські удари були спрямовані по підстанціях та повітряних лініях напругою 750 кВ і 330 кВ, які є ключовими елементами української енергомережі. Також ворог атакував об’єкти генерації, зокрема Бурштинську ТЕС та Добротвірську ТЕС. Через пошкодження інфраструктури в Україні застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень, а в східних і північних областях — додаткові спеціальні графіки.



