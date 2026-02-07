logo

Что произошло с украинскими АЭС после ночной атаки РФ: почему это ощутит каждый украинец
Что произошло с украинскими АЭС после ночной атаки РФ: почему это ощутит каждый украинец

Украинские АЭС снизили мощность генерации после ночной атаки РФ

7 февраля 2026, 15:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В результате массированного удара России в ночь на 7 февраля все украинские атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Что произошло с украинскими АЭС после ночной атаки РФ: почему это ощутит каждый украинец

АЭС. Фото: из открытых источников

"Враг наносил массированный удар дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ. В результате чего атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации", — сообщили в Минэнерго.

Из-за значительных повреждений балансировка энергосистемы осуществляется путем привлечения импорта электрической энергии и применения мер по ограничению, информирует ведомство.

По команде НЭК "Укрэнерго" вынужден увеличен объем отключений. В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Гендиректор МАГАТЭ также подтвердил, что сегодня утром украинские АЭС снова снизили мощность после того, как возобновление вражеских ударов повлияло на электрические подстанции и отключило некоторые линии электропередач.

Гросси повторил призыв к воздержанию, поскольку ухудшение ситуации в энергосистеме ставит под угрозу ядерную безопасность.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска совершили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины, под ударом оказались магистральные подстанции, линии электропередач и тепловые электростанции. Украина обратилась за аварийной помощью в Польшу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил министр энергетики Денис Шмигаль.

Министр отметил, что российские удары были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые являются ключевыми элементами украинской энергосети. Также враг атаковал объекты генерации, в частности, Бурштынскую ТЭС и Добротворскую ТЭС. Из-за повреждений инфраструктуры в Украине применено 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях дополнительные специальные графики.





