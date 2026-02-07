Удар по сердцу энергетики: одна из ключевых ТЭС остановилась после атаки РФ

Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области полностью остановила работу после массированной атаки российских оккупантов в ночь на 7 февраля. Объект получил серьезные разрушения, а последствия удара уже почувствовали жители города. Об этом сообщил городской голова Бурштына Василий Андриешин.

Бурштынская ТЭС. Фото: из открытых источников

По его словам, атака продолжалась с трех часов ночи до девяти утра. Российские войска наносили удары ракетами типа "Калибр" и ударными беспилотниками, целью которых стали город и Бурштынская ТЭС.

"Повреждения очень серьезные. Станция сейчас фактически на нуле. Как будет дальше – пока никто не может сказать", — отметил мэр.

В результате обстрелов в Бурштыне отсутствуют водоснабжение и отопление.

По словам Андриешина, подачу воды планируется возобновить в течение нескольких часов, однако с теплоснабжением ситуация значительно более сложная. Восстановление возможно только после полной оценки состояния теплоэлектростанции.

Наибольшие трудности, по словам мэра, ожидаются в частном секторе города, тогда как в многоэтажной застройке ситуация несколько более контролируемая.

Напомним, 7 февраля российские оккупанты нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре западных регионов Украины. В этой связи энергетическая ситуация остается критической. В частности, в Ивано-Франковске уже предупредили о возможном введении длительных и жестких графиков отключения электроэнергии.

Читайте на портале "Комментарии" — вследствие массированного удара России в ночь на 7 февраля все украинские атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Враг наносил массированный удар дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ. В результате чего атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации", — сообщили в Минэнерго.