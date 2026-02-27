У Женеві намітили шлях до фіналу війни: деталі

26 лютого українська і американська делегації провели переговори в Женеві про повоєнне відновлення країни – незважаючи на глухий кут у діалозі з Москвою. Як повідомляє Reuters, обговорення відбулося невдовзі після чергової серії нічних атак.

Україна та США. Фото: з відкритих джерел

Головний український переговорник Рустем Умеров заявив, що за підсумками зустрічі учасники зв'язалися із президентом Володимиром Зеленським. За словами глави держави, вже на початку березня може пройти тристоронній раунд в Абу-Дабі за участю України, США та Росії. Його мета – підготовка можливої зустрічі лідерів.

Зеленський наголосив, що саме формат переговорів на найвищому рівні здатний розблокувати ключові питання – від гарантій безпеки до політичних умов завершення війни. Раніше він також контактував із президентом США Дональд Трамп.

У Женеві з боку Вашингтона були присутні спецпосланець Стів Уіткофф та Джаред Кушнер. Російські ЗМІ повідомили про контакти представника Кремля Кирила Дмитрієва з американськими чиновниками, проте подробиці не розкриваються.

Київ розраховує залучити близько 800 млрд. доларів протягом десяти років. За оцінкою Світового банку, відновлення України вже вимагає не менше 588 млрд доларів. Питання реконструкції стає центральним елементом переговорів щодо завершення найбільшого конфлікту у Європі з часів Другої світової війни.

