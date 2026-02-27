В Женеве наметили путь к финалу войны: детали

26 февраля украинская и американская делегации провели переговоры в Женеве о послевоенном восстановлении страны – несмотря на сохраняющийся тупик в диалоге с Москвой. Как сообщает Reuters, обсуждение состоялось вскоре после очередной серии ночных российских атак.

Украина и США. Фото: из открытых источников

Главный украинский переговорщик Рустем Умеров заявил, что по итогам встречи участники связались с президентом Владимир Зеленский. По словам главы государства, уже в начале марта может пройти трехсторонний раунд в Абу-Даби с участием Украины, США и России. Его цель – подготовка возможной встречи лидеров.

Зеленский подчеркнул, что именно формат переговоров на высшем уровне способен разблокировать ключевые вопросы – от гарантий безопасности до политических условий завершения войны. Ранее он также контактировал с президентом США Дональд Трамп.

В Женеве со стороны Вашингтона присутствовали спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Российские СМИ сообщили о контактах представителя Кремля Кирилл Дмитриев с американскими чиновниками, однако подробности не раскрываются.

Киев рассчитывает привлечь около 800 млрд долларов в течение десяти лет. По оценке Всемирный банк, восстановление Украины уже требует не менее 588 млрд долларов. Вопрос реконструкции становится центральным элементом переговоров о завершении крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

