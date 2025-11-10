У якому місті третій день транспортний колапс через нестачу електроенергії

Метрополітен Харкова не зміг відновити роботу вранці 10 листопада через нестачу електропостачання. Проблема існує вже третину доби. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби Харківського метрополітену у Telegram.

Метрополітен у Харкові. Фото: з відкритих джерел

"Шановні пасажири! У зв'язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену", – йдеться у повідомленні Харківського метрополітену.

Зазначається, що зараз метро працює лише у режимі укриття. Про поновлення руху обіцяють повідомити додатково.

"Робота наземного транспорту у місті організована з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів", – зазначили у прес-службі.

Варто зазначити, що пізніше прес-служба Харківського метрополітену зазначила, що Харківський метрополітен все ж таки відновив рух поїздів після дводенної зупинки через нестачу напруги, але попередив пасажирів, що проблеми можуть виникнути знову.

"Рух поїздів по лініях метрополітену відновлено. У разі зниження напруги нижче за допустимий рівень рух поїздів може бути тимчасово припинено. Просимо з розумінням поставитися до ситуації і просимо вибачення за тимчасові незручності!" — йдеться у повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — усі теплові електростанції "Центренерго" зупинилися після нічної російської масованої атаки вночі у суботу, 8 листопада, і наразі не генерують електроенергію. Про це йшлося у повідомленні ПАТ "Центренерго".

"Ми, заради безпеки, мовчали, але зробили все, щоб українці перезимували зі світлом та теплом минулу зиму та подолали шлях крізь пекельні випробування, щоб вдало розпочати нинішній опалювальний сезон", – зазначили там.



