У якому місті третій день транспортний колапс через нестачу електроенергії

Кравцев Сергей
Метрополітен Харкова не зміг відновити роботу вранці 10 листопада через нестачу електропостачання. Проблема існує вже третину доби. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби Харківського метрополітену у Telegram.
Метрополітен у Харкові. Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що зараз метро працює лише у режимі укриття. Про поновлення руху обіцяють повідомити додатково.
Варто зазначити, що пізніше прес-служба Харківського метрополітену зазначила, що Харківський метрополітен все ж таки відновив рух поїздів після дводенної зупинки через нестачу напруги, але попередив пасажирів, що проблеми можуть виникнути знову.
