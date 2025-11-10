logo

В каком городе третий день транспортный коллапс из-за нехватки электроэнергии
commentss НОВОСТИ Все новости

В каком городе третий день транспортный коллапс из-за нехватки электроэнергии

Харьковское метро третий день без движения

10 ноября 2025, 08:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Метрополитен Харькова не смог возобновить работу утром 10 ноября из-за нехватки электроснабжения. Проблема существует уже трети сутки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского метрополитена в Telegram.

В каком городе третий день транспортный коллапс из-за нехватки электроэнергии

Метрополитен в Харькове. Фото: из открытых источников

"Уважаемые пассажиры! В связи с проблемой с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена", – говорится в сообщении Харьковского метрополитена.

Отмечается, что сейчас метро работает лишь в режиме укрытия. О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.                        

"Работа наземного транспорта в городе организована с учетом того, что метрополитен временно не перевозит пассажиров", – отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что позже пресс-служба Харьковского метрополитена отметила, что Харьковский метрополитен все же возобновил движение поездов после двухдневной остановки из-за недостатка напряжения, но предупредил пассажиров, что проблемы могут возникнуть снова.

"Движение поездов по линиям метрополитена возобновлено. В случае снижения напряжения ниже допустимого уровня движение поездов может быть временно приостановлено. Просим с пониманием отнестись к ситуации и приносим извинения за временные неудобства!" — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — все тепловые электростанции "Центрэнерго" остановились после ночной российской массированной атаки ночью в субботу, 8 ноября, и пока не генерируют электроэнергию. Об этом говорилось в сообщении ПАО "Центрэнерго".                   

"Мы, ради безопасности, молчали, но сделали все, чтобы украинцы перезимовали со светом и теплом прошлую зиму и преодолели путь сквозь адские испытания, чтобы удачно начать нынешний отопительный сезон", – отметили там.




Источник: https://t.me/kh_metro/2074
