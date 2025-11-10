В каком городе третий день транспортный коллапс из-за нехватки электроэнергии

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Метрополитен Харькова не смог возобновить работу утром 10 ноября из-за нехватки электроснабжения. Проблема существует уже трети сутки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского метрополитена в Telegram.
Метрополитен в Харькове. Фото: из открытых источников
Отмечается, что сейчас метро работает лишь в режиме укрытия. О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.
Стоит отметить, что позже пресс-служба Харьковского метрополитена отметила, что Харьковский метрополитен все же возобновил движение поездов после двухдневной остановки из-за недостатка напряжения, но предупредил пассажиров, что проблемы могут возникнуть снова.
Читайте также на портале "Комментарии" — все тепловые электростанции "Центрэнерго" остановились после ночной российской массированной атаки ночью в субботу, 8 ноября, и пока не генерируют электроэнергию. Об этом говорилось в сообщении ПАО "Центрэнерго".