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"У всіх нас є мрія": Fire Point "запустила" Путіна в космос на балістичній ракеті (ФОТО)

Українська компанія Fire Point опублікувала сатиричні фото Путіна на балістичній ракеті FP-9.

9 серпня 2026, 16:05
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Slava Kot

Українська оборонна компанія Fire Point опублікувала серію зображень, на яких російський диктатор Володимир Путін символічно "відправляється" у космос разом з ракетою. 

"У всіх нас є мрія": Fire Point "запустила" Путіна в космос на балістичній ракеті (ФОТО)

Fire Point запустила Путіна у космос на балістичній ракеті FP-9. Фото: Fire Point

Компанія Fire Point  показала три зображення ракети FP-9, до якої "прикріпили" Путіна. Допис супроводжувався короткою фразою англійською мовою.

"We all have a dream", — йдеться в дописі, що перекладається "у всіх нас є мрія".

Жодних додаткових пояснень щодо задуму публікації Fire Point не надала. На першому зображенні ракета з Путіним стартує неподалік Кремля в Москві. На другому вона вже перебуває в космосі на тлі Землі. На третьому символічний "пасажир" разом з ракетою опиняється у відкритому космосі поруч з супутником.

”У всіх нас є мрія”: Fire Point ”запустила” Путіна в космос на балістичній ракеті (ФОТО) - фото 2

”У всіх нас є мрія”: Fire Point ”запустила” Путіна в космос на балістичній ракеті (ФОТО) - фото 2

”У всіх нас є мрія”: Fire Point ”запустила” Путіна в космос на балістичній ракеті (ФОТО) - фото 2

Що відомо про Fire Point і FP-9

Fire Point — українська компанія у сфері оборонних технологій, яка була заснована у 2022 році. Вона займається розробкою та виробництвом далекобійних ударних безпілотників і ракетних систем. Серед відомих розробок компанії безпілотник FP-1 та крилата ракета FP-5 "Фламінго". 

Fire Point також працює над власними балістичними технологіями. FP-9 позиціонується як перспективна балістична ракета малої дальності. За заявленими характеристиками, вона має отримати дальність до 855 км та бойове навантаження до 800 кг. Ці показники теоретично дозволяють їй долетіти з території України до Москви.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що проєкт балістичної ракети FP-9 перебуває на фінальному етапі інтеграції ключових компонентів.



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Джерело: https://t.me/firepointofficial/142
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