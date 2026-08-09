"У всіх нас є мрія": Fire Point "запустила" Путіна в космос на балістичній ракеті (ФОТО)

Українська оборонна компанія Fire Point опублікувала серію зображень, на яких російський диктатор Володимир Путін символічно "відправляється" у космос разом з ракетою.

Fire Point запустила Путіна у космос на балістичній ракеті FP-9. Фото: Fire Point

Компанія Fire Point показала три зображення ракети FP-9, до якої "прикріпили" Путіна. Допис супроводжувався короткою фразою англійською мовою.

"We all have a dream", — йдеться в дописі, що перекладається "у всіх нас є мрія".

Жодних додаткових пояснень щодо задуму публікації Fire Point не надала. На першому зображенні ракета з Путіним стартує неподалік Кремля в Москві. На другому вона вже перебуває в космосі на тлі Землі. На третьому символічний "пасажир" разом з ракетою опиняється у відкритому космосі поруч з супутником.

Що відомо про Fire Point і FP-9

Fire Point — українська компанія у сфері оборонних технологій, яка була заснована у 2022 році. Вона займається розробкою та виробництвом далекобійних ударних безпілотників і ракетних систем. Серед відомих розробок компанії безпілотник FP-1 та крилата ракета FP-5 "Фламінго".

Fire Point також працює над власними балістичними технологіями. FP-9 позиціонується як перспективна балістична ракета малої дальності. За заявленими характеристиками, вона має отримати дальність до 855 км та бойове навантаження до 800 кг. Ці показники теоретично дозволяють їй долетіти з території України до Москви.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що проєкт балістичної ракети FP-9 перебуває на фінальному етапі інтеграції ключових компонентів.