"У всех нас есть мечта": Fire Point "запустила" Путина в космос на баллистической ракете (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинская оборонная компания Fire Point опубликовала серию изображений, на которых российский диктатор Владимир Путин символически отправляется в космос вместе с ракетой.
Fire Point запустила Путина в космос на баллистической ракете FP-9. Фото: Fire Point
Компания Fire Point показала три изображения ракеты FP-9, к которой "прикрепили" Путина. Сообщение сопровождалось короткой фразой на английском языке.
Никаких дополнительных пояснений по замыслу публикации Fire Point не предоставила. На первом изображении ракета с Путиным стартует возле Кремля в Москве. На втором он уже находится в космосе на фоне Земли. На третьем символический "пассажир" вместе с ракетой оказывается в открытом космосе рядом со спутником.
Fire Point – украинская компания в сфере оборонных технологий, которая была основана в 2022 году. Она занимается разработкой и производством дальнобойных ударных беспилотников и ракетных систем. Среди известных разработок компании беспилотник FP-1 и крылатая ракета FP-5 "Фламинго".
Fire Point также работает над собственными баллистическими технологиями. FP-9 позиционируется как перспективная баллистическая ракета малой дальности. По заявленным характеристикам она должна получить дальность до 855 км и боевую нагрузку до 800 кг. Эти показатели теоретически позволяют ей долететь с территории Украины в Москву.