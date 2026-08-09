"У всех нас есть мечта": Fire Point "запустила" Путина в космос на баллистической ракете (ФОТО)

Украинская оборонная компания Fire Point опубликовала серию изображений, на которых российский диктатор Владимир Путин символически отправляется в космос вместе с ракетой.

Fire Point запустила Путина в космос на баллистической ракете FP-9. Фото: Fire Point

Компания Fire Point показала три изображения ракеты FP-9, к которой "прикрепили" Путина. Сообщение сопровождалось короткой фразой на английском языке.

"We all have a dream", — говорится в переводимом сообщении "у всех нас есть мечта".

Никаких дополнительных пояснений по замыслу публикации Fire Point не предоставила. На первом изображении ракета с Путиным стартует возле Кремля в Москве. На втором он уже находится в космосе на фоне Земли. На третьем символический "пассажир" вместе с ракетой оказывается в открытом космосе рядом со спутником.

Что известно о Fire Point и FP-9

Fire Point – украинская компания в сфере оборонных технологий, которая была основана в 2022 году. Она занимается разработкой и производством дальнобойных ударных беспилотников и ракетных систем. Среди известных разработок компании беспилотник FP-1 и крылатая ракета FP-5 "Фламинго".

Fire Point также работает над собственными баллистическими технологиями. FP-9 позиционируется как перспективная баллистическая ракета малой дальности. По заявленным характеристикам она должна получить дальность до 855 км и боевую нагрузку до 800 кг. Эти показатели теоретически позволяют ей долететь с территории Украины в Москву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман заявил, что проект баллистической ракеты FP-9 находится на финальном этапе интеграции ключевых компонентов.