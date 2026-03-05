logo_ukra

У великому обласному центрі проведуть безпрецедентні заходи з безпеки: кого і як будуть перевіряти
commentss НОВИНИ Всі новини

У великому обласному центрі проведуть безпрецедентні заходи з безпеки: кого і як будуть перевіряти

Перевірки документів, огляд авто і можливі обмеження руху: силовики шукатимуть диверсійні загрози у Львові

5 березня 2026, 09:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Львові з 5 по 9 березня триватимуть масштабні безпекові заходи, які проводитимуть співробітники Служба безпеки України. Про це повідомили в управлінні СБУ у Львівській області.

У великому обласному центрі проведуть безпрецедентні заходи з безпеки: кого і як будуть перевіряти

СБУ. Фото: з відкритих джерел

За інформацією правоохоронців, контррозвідувальні заходи охоплять усе місто Львів. Основна мета операції – виявлення та нейтралізація можливих загроз, пов’язаних із розвідувально-підривною діяльністю.

У цей період мешканці та гості міста можуть зіткнутися з тимчасовими обмеженнями руху на окремих вулицях. Також правоохоронці проводитимуть перевірки документів, огляд транспортних засобів і вибіркові перевірки громадян.

Окрім цього, співробітники СБУ обстежуватимуть території та приміщення загального користування. Йдеться про місця масового перебування людей, інфраструктурні об’єкти та інші локації, де можуть знаходитися заборонені або небезпечні предмети.

Правоохоронці попереджають, що у разі виникнення обґрунтованих підозр можливі додаткові перевірки окремих осіб. Усі дії здійснюватимуться в межах чинного законодавства та з урахуванням умов воєнного стану.

У СБУ закликали мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, які можуть виникнути під час проведення операції. Громадянам радять мати при собі документи, що посвідчують особу, виконувати законні вимоги правоохоронців і дотримуватися встановлених правил, зокрема режиму комендантської години.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Львівщині прокурор збив двох дітей: дівчинка загинула, а її батько в цей час захищає Україну на фронті.

Також видання "Коментарі" повідомляло – спалах гострої інфекції у Львові: що відомо про небезпечне отруєння.




Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1335227218647068&id=100064794063917&rdid=Sjni7X6HTdsDhTay#
