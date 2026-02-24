Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про жахливу дорожньо-транспортну пригоду на Львівщині, внаслідок якої загинула дитина, а ще одна була госпіталізована. За кермом автомобіля перебував прокурор однієї з окружних прокуратур області.

На Львівщині прокурор збив двох дітей: дівчинка загинула, а її батько в цей час захищає Україну на фронті

За словами очільника відомства, аварія сталася у темну пору доби, коли водій повертався з роботи. "Його затримано в порядку ст. 208 КПК України", — зазначив Кравченко, додавши, що попереднє освідування не виявило у водія ознак алкогольного сп’яніння.

Генпрокурор висловив глибокі співчуття родині загиблої дівчинки, підкресливши особливий трагізм ситуації:

"Жодні слова не здатні зменшити біль батьків, які втратили доньку. Особливо боляче усвідомлювати, що батько дитини сьогодні захищає Україну на фронті".

Розслідуванням обставин події наразі займаються слідчі Державного бюро розслідувань. Руслан Кравченко запевнив, що слідство буде максимально прозорим:

"Ми забезпечимо повне, неупереджене і максимально об’єктивне розслідування. Я беру це провадження під особистий контроль", — резюмував Генеральний прокурор.

