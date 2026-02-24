logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події На Львівщині прокурор збив двох дітей: дівчинка загинула, а її батько в цей час захищає Україну на фронті
commentss НОВИНИ Всі новини

На Львівщині прокурор збив двох дітей: дівчинка загинула, а її батько в цей час захищає Україну на фронті

«Зобов’язані забезпечити справедливість»: Руслан Кравченко взяв під особистий контроль справу про ДТП за участі прокурора на Львівщині

24 лютого 2026, 20:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про жахливу дорожньо-транспортну пригоду на Львівщині, внаслідок якої загинула дитина, а ще одна була госпіталізована. За кермом автомобіля перебував прокурор однієї з окружних прокуратур області.

На Львівщині прокурор збив двох дітей: дівчинка загинула, а її батько в цей час захищає Україну на фронті

На Львівщині прокурор збив двох дітей: дівчинка загинула, а її батько в цей час захищає Україну на фронті

За словами очільника відомства, аварія сталася у темну пору доби, коли водій повертався з роботи. "Його затримано в порядку ст. 208 КПК України", — зазначив Кравченко, додавши, що попереднє освідування не виявило у водія ознак алкогольного сп’яніння.

На Львівщині прокурор збив двох дітей: дівчинка загинула, а її батько в цей час захищає Україну на фронті - фото 2

Генпрокурор висловив глибокі співчуття родині загиблої дівчинки, підкресливши особливий трагізм ситуації:

"Жодні слова не здатні зменшити біль батьків, які втратили доньку. Особливо боляче усвідомлювати, що батько дитини сьогодні захищає Україну на фронті".

Розслідуванням обставин події наразі займаються слідчі Державного бюро розслідувань. Руслан Кравченко запевнив, що слідство буде максимально прозорим:

"Ми забезпечимо повне, неупереджене і максимально об’єктивне розслідування. Я беру це провадження під особистий контроль", — резюмував Генеральний прокурор.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український телеведучий телемарафону "Єдині новини" Андрій Ковальський поділився історією серйозної дорожньо-транспортної пригоди, яка залишила помітний слід на його обличчі. Про це він розповів під час ефіру програми "Ранок у великому місті".

Як зазначив Ковальський, аварія трапилася під час його закордонного відрядження. У момент зіткнення він сидів на задньому сидінні автомобіля разом з іншою пасажиркою, при цьому обидва були не пристебнуті ременями безпеки. Під час удару жінка вдарилася об нього головою, через що Андрій отримав травму обличчя.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини