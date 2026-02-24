Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об ужасном дорожно-транспортном происшествии во Львовской области, в результате которого погиб ребенок, а еще один был госпитализирован. За рулем автомобиля находился прокурор одной из окружных прокуратур области.

Во Львовской области прокурор сбил двоих детей: девочка погибла, а ее отец в это время защищает Украину на фронте

По словам главы ведомства, авария произошла в темное время суток, когда водитель возвращался с работы. "Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", — отметил Кравченко, добавив, что предварительное освидетельствование не выявило у водителя признаков алкогольного опьянения.

Генпрокурор выразил глубокие соболезнования семье погибшей девочки, подчеркнув особый трагизм ситуации:

"Никакие слова не способны уменьшить боль родителей, потерявших дочь. Особенно больно отдавать себе отчет, что отец ребенка сегодня защищает Украину на фронте".

Расследованием обстоятельств происшествия занимаются следователи Государственного бюро расследований. Руслан Кравченко заверил, что следствие будет максимально прозрачным:

"Мы обеспечим полное, беспристрастное и максимально объективное расследование. Я принимаю это производство под личный контроль", — резюмировал Генеральный прокурор.

