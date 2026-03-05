В большом областном центре проведут беспрецедентные меры по безопасности: кого и как будут проверять

Во Львове с 5 по 9 марта будут продолжаться масштабные меры безопасности, которые будут проводить сотрудники Служба безопасности Украины. Об этом сообщили в управлении СБУ во Львовской области.

СБУ. Фото: из открытых источников

По информации правоохранителей, контрразведывательные мероприятия охватят город Львов. Основная цель операции – выявление и нейтрализация возможных угроз, связанных с разведывательно-подрывной деятельностью.

В этот период жители и гости города могут столкнуться с временными ограничениями движения на отдельных улицах. Также правоохранители будут проводить проверки документов, досмотр транспортных средств и выборочные проверки граждан.

Кроме того, сотрудники СБУ будут обследовать территории и помещения общего пользования. Речь идет о местах массового пребывания людей, инфраструктурных объектах и других локациях, где могут находиться запрещенные или опасные предметы.

Правоохранители предупреждают, что при возникновении обоснованных подозрений возможны дополнительные проверки отдельных лиц. Все действия будут производиться в пределах действующего законодательства и с учетом условий военного положения.

В СБУ призвали жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые могут возникнуть во время проведения операции. Гражданам советуют иметь при себе документы, удостоверяющие личность, выполнять законные требования правоохранителей и соблюдать установленные правила, в частности, режим комендантского часа.

