В большом областном центре проведут беспрецедентные меры по безопасности: кого и как будут проверять
commentss НОВОСТИ Все новости

В большом областном центре проведут беспрецедентные меры по безопасности: кого и как будут проверять

Проверки документов, осмотр авто и возможные ограничения движения: силовики будут искать диверсионные угрозы во Львове

5 марта 2026, 09:32
Во Львове с 5 по 9 марта будут продолжаться масштабные меры безопасности, которые будут проводить сотрудники Служба безопасности Украины. Об этом сообщили в управлении СБУ во Львовской области.

В большом областном центре проведут беспрецедентные меры по безопасности: кого и как будут проверять

СБУ. Фото: из открытых источников

По информации правоохранителей, контрразведывательные мероприятия охватят город Львов. Основная цель операции – выявление и нейтрализация возможных угроз, связанных с разведывательно-подрывной деятельностью.

В этот период жители и гости города могут столкнуться с временными ограничениями движения на отдельных улицах. Также правоохранители будут проводить проверки документов, досмотр транспортных средств и выборочные проверки граждан.

Кроме того, сотрудники СБУ будут обследовать территории и помещения общего пользования. Речь идет о местах массового пребывания людей, инфраструктурных объектах и других локациях, где могут находиться запрещенные или опасные предметы.

Правоохранители предупреждают, что при возникновении обоснованных подозрений возможны дополнительные проверки отдельных лиц. Все действия будут производиться в пределах действующего законодательства и с учетом условий военного положения.

В СБУ призвали жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые могут возникнуть во время проведения операции. Гражданам советуют иметь при себе документы, удостоверяющие личность, выполнять законные требования правоохранителей и соблюдать установленные правила, в частности, режим комендантского часа.

Читайте на портале "Комментарии" — во Львовской области прокурор сбил двоих детей: девочка погибла, а ее отец в это время защищает Украину на фронте.

Также издание "Комментарии" сообщало – вспышка острой инфекции во Львове: что известно об опасном отравлении.




Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1335227218647068&id=100064794063917&rdid=Sjni7X6HTdsDhTay#
