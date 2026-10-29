У України з'явився план щодо виключення Росії з ООН: деталі

Українські дипломати та експерти розробляють ініціативу, спрямовану на перегляд підстав, за якими Росія посіла місце СРСР в Організації Об'єднаних Націй. Про це пише Foreign Policy. Автори ідеї вважають, що питання про російський статус необхідно винести на офіційне міжнародне обговорення, хоч визнають серйозні перешкоди для реалізації плану.

ООН. Фото: з відкритих джерел

Одним із головних прихильників ініціативи виступає Володимир Єльченко, колишній постійний представник України при ООН. На його думку, перехід місця Радянського Союзу до Російської Федерації не супроводжувався повноцінною процедурою вступу, передбаченою Статутом організації. Єльченко стверджує, що Росія не проходила офіційного голосування про прийом до ООН.

Наступним кроком прихильники ініціативи хочуть зробити включення питання до порядку денного Генеральної Асамблеї. Потім вони розраховують домогтися розгляду повноважень російської делегації профільним комітетом ООН. За оцінкою авторів плану, для просування процедурного питання може бути достатньо голосування у Генасамблеї.

Проте постановка питання обговорення означає автоматичного виключення Росії чи втрати нею місця у Раді Безпеки. Перспективи такого результату експерти скептично оцінюють. Росія десятиліттями визнається державою-продовжувачем СРСР, та її міжнародний статус підтримувався що склалася дипломатичної практикою.

Додатковою перешкодою може бути позиція західних союзників України. Деякі дипломати побоюються, що просування ініціативи з мінімальними шансами на успіх вимагатиме значних політичних ресурсів та ускладнить відносини Києва з партнерами.

При цьому прихильники плану вважають важливим хоча б запустити публічну дискусію щодо правових підстав російського представництва. Вони вказують, що Москва використовує майданчик ООН для просування своїх позицій та блокування окремих рішень завдяки праву вето.

Таким чином, ініціатива поки що виглядає швидше спробою поставити під сумнів міжнародний статус Росії та привернути увагу до процедурних питань, ніж реальним механізмом негайного вилучення Москви з організації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп готує несподіваний хід в ООН: США нібито запропонували другу Путіна очолити організацію.



