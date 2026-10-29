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У Украины появился план по исключению России из ООН: детали

Бывший представитель Украины при ООН Владимир Ельченко и эксперты Фонда имени Пилипа Орлика намерены добиться обсуждения российского членства в Генассамблее

29 октября 2026, 07:52
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Кравцев Сергей

Украинские дипломаты и эксперты разрабатывают инициативу, направленную на пересмотр оснований, по которым Россия заняла место СССР в Организации Объединённых Наций. Об этом пишет Foreign Policy. Авторы идеи считают, что вопрос о российском статусе необходимо вынести на официальное международное обсуждение, хотя признают серьёзные препятствия для реализации плана.

У Украины появился план по исключению России из ООН: детали

ООН. Фото: из открытых источников

Одним из главных сторонников инициативы выступает Владимир Ельченко, бывший постоянный представитель Украины при ООН. По его мнению, переход места Советского Союза к Российской Федерации не сопровождался полноценной процедурой вступления, предусмотренной Уставом организации. Ельченко утверждает, что Россия не проходила официального голосования о приёме в ООН.

Следующим шагом сторонники инициативы хотят сделать включение вопроса в повестку Генеральной Ассамблеи. Затем они рассчитывают добиться рассмотрения полномочий российской делегации профильным комитетом ООН. По оценке авторов плана, для продвижения процедурного вопроса может быть достаточно голосования в Генассамблее.

Однако постановка вопроса на обсуждение не означает автоматического исключения России или потери ею места в Совете Безопасности. Перспективы такого результата эксперты оценивают скептически. Россия десятилетиями признаётся государством-продолжателем СССР, а её международный статус поддерживался сложившейся дипломатической практикой.

Дополнительным препятствием может стать позиция западных союзников Украины. Некоторые дипломаты опасаются, что продвижение инициативы с минимальными шансами на успех потребует значительных политических ресурсов и осложнит отношения Киева с партнёрами.

При этом сторонники плана считают важным хотя бы запустить публичную дискуссию о правовых основаниях российского представительства. Они указывают, что Москва использует площадку ООН для продвижения своих позиций и блокирования отдельных решений благодаря праву вето.

Таким образом, инициатива пока выглядит скорее попыткой поставить под сомнение международный статус России и привлечь внимание к процедурным вопросам, чем реальным механизмом немедленного исключения Москвы из организации.

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Источник: https://foreignpolicy.com/2026/10/28/ukraine-russia-ussr-united-nations-history/
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