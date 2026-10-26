Трамп готовит неожиданный ход в ООН: США якобы предложили другу Путина возглавить организацию

Администрация Дональда Трампа, по данным The Wall Street Journal, рассматривает возможность продвижения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Как утверждают источники издания, американские представители сами связались с венгерским политиком и выяснили, заинтересован ли он в этой должности.

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Орбан, известный своими разногласиями с руководством Евросоюза и отношениями с Москвой, якобы проявил интерес к предложению. Однако, по сведениям собеседников WSJ, он не намерен выдвигаться, если не будет уверен в возможности получить необходимую поддержку.

Источники издания утверждают, что Вашингтон рассчитывает на благоприятную позицию России и Китая. Один из американских чиновников оценил потенциальную поддержку Орбана в Совете Безопасности ООН в восемь голосов, а общее число сторонников его кандидатуры, по этой оценке, может достигнуть десяти из пятнадцати членов Совбеза.

При этом окончательная позиция Великобритании и Франции остается неясной. Обе страны являются постоянными членами Совета Безопасности и обладают правом вето, поэтому их отношение к возможному выдвижению Орбана может оказаться принципиальным.

Дональд Трамп ранее публично поддерживал венгерского политика, а вице-президент США Джей Ди Вэнс участвовал в его предвыборной кампании. По информации WSJ, американская сторона может отложить официальные заявления о кандидатуре до завершения промежуточных выборов в США.

Сторонники идеи называют Орбана политиком, способным изменить подход организации к международным конфликтам. Критики, напротив, сомневаются, что его кандидатура сможет объединить страны с разными взглядами на мировую безопасность.

Пока речь идет о сообщениях источников, а не об официально объявленной кандидатуре. Для назначения генерального секретаря ООН требуется рекомендация Совета Безопасности и решение Генеральной Ассамблеи. Поэтому даже возможное совпадение позиций Вашингтона, Москвы и Пекина еще не гарантирует Орбану этот пост.

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