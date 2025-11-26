У трьох областях застосували аварійні відключення світла: енергетики повідомили про нові удари РФ

Російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру в Донецькій та Харківській областях.

В Україні діють графіки відключень світла. Фото: з відкритих джерел

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях вранці 26 листопада застосували аварійні відключення, повідомили в Укренерго.

"Енергетики вже почали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових ударів у всіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються погодинні відключень обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", — додали в Укренерго.

Як повідомляв портал "Коментарі", графіки відключень електроенергії в Україні стають усе суворішими через цілеспрямовані удари російських військ, які зачіпають не лише генерацію електроенергії, а й ключові лінії передачі. За словами генерального директора компанії Yasno Сергія Коваленка, це ускладнює передачу енергії навіть від працюючих атомних електростанцій, знижуючи ефективність системи та створюючи додаткове навантаження на енергомережу. енергетики працюють цілодобово, намагаючись мінімізувати перебої та забезпечити людей світлом, проте з кожним новим ударом ситуація стає складнішою.