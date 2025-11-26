logo_ukra

BTC/USD

86924

ETH/USD

2913.18

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У трьох областях застосували аварійні відключення світла: енергетики повідомили про нові удари РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

У трьох областях застосували аварійні відключення світла: енергетики повідомили про нові удари РФ

У кількох регіонах України після нових російських ударів по енергетиці довелось застосувати аварійні відключення світла

26 листопада 2025, 10:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру в Донецькій та Харківській областях. 

У трьох областях застосували аварійні відключення світла: енергетики повідомили про нові удари РФ

В Україні діють графіки відключень світла. Фото: з відкритих джерел

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях вранці 26 листопада застосували аварійні відключення, повідомили в Укренерго. 

"Енергетики вже почали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових ударів у всіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються погодинні відключень обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", — додали в Укренерго.

Як повідомляв портал "Коментарі", графіки відключень електроенергії в Україні стають усе суворішими через цілеспрямовані удари російських військ, які зачіпають не лише генерацію електроенергії, а й ключові лінії передачі. За словами генерального директора компанії Yasno Сергія Коваленка, це ускладнює передачу енергії навіть від працюючих атомних електростанцій, знижуючи ефективність системи та створюючи додаткове навантаження на енергомережу. енергетики працюють цілодобово, намагаючись мінімізувати перебої та забезпечити людей світлом, проте з кожним новим ударом ситуація стає складнішою.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Ukrenergo/4348
Теги:

Новини

Всі новини