Главная Новости Общество события В трех областях применили аварийные отключения света: энергетики сообщили о новых ударах РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В трех областях применили аварийные отключения света: энергетики сообщили о новых ударах РФ

В нескольких регионах Украины после новых российских ударов по энергетике пришлось применить аварийные отключения света

26 ноября 2025, 10:46
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Российские захватчики атаковали энергетическую инфраструктуру в Донецкой и Харьковской областях.

В трех областях применили аварийные отключения света: энергетики сообщили о новых ударах РФ

В Украине действуют графики отключения света. Фото: из открытых источников

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях утром 26 ноября были применены аварийные отключения, сообщили в Укрэнерго.

"Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых ударов во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются почасовые отключения объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Также действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сегодня сохраняется. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", — добавили в Укрэнерго.

Как сообщал портал "Комментарии", графики отключений электроэнергии в Украине становятся все строже из-за целенаправленных ударов российских войск, которые затрагивают не только генерацию электроэнергии, но и ключевые линии передачи. По словам генерального директора компании Yasno Сергея Коваленко, это усложняет передачу энергии даже от работающих атомных электростанций, снижая эффективность системы и создавая дополнительную нагрузку на энергосеть. энергетики работают круглосуточно, пытаясь минимизировать перебои и обеспечить людей светом, однако с каждым новым ударом ситуация становится сложнее.



Источник: https://t.me/Ukrenergo/4348
