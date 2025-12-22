У США рибалка спіймав "золоту рибку" рекордних розмірів

У прибережних водах північної Каліфорнії зафіксовано улов, який може стати історичним. 26-річний рибалка Брендан Волш виловив помаранчевого морського окуня (Canary rockfish), якого інколи називають "золотою рибкою". Його вага становила 4,65 кілограма, що перевищує чинний світовий рекорд, встановлений майже 40 років тому.

У США спіймали морського окуня рекордних розмірів. Фото: Associated Press

Брендан Волш вийшов у море разом із батьком і вже збирався повертатися до порту через холодний дощ і погіршення погоди. В останню мить вони вирішили перевірити ще одну глибоководну точку неподалік містечка Альбіон і саме там рибалці вдалося спіймати рекордного окуня.

"Це була випадковість. Я ніколи не бачив нічого подібного", — сказав Волш.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), середня вага цього виду риб становить близько 1,4 кг, а великі екземпляри рідко перевищують 4 кг. Спіймана Волшем риба мала довжину 68 сантиметрів і офіційно зважила більше за попередній світовий рекорд у 4,53 кг, зафіксований у 1986 році.

Процедура підтвердження рекорду вже триває. Департамент рибного господарства та дикої природи Каліфорнії перевірив улов і засвідчив вид риби, а документи передано до Міжнародної асоціації ігрового рибальства у Флориді.

Поки тривають формальності, родина Волша вже відсвяткувала. Мати рибалки приготувала зловленого рекордного помаранчевого морського окуня на вечерю. За словами Брендана, риба виявилася не лише великою, але й смачною.

