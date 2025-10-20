Побито світовий рекорд: у Польщі спіймали гігантського сома (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У Польщі встановлено новий світовий рекорд із риболовлі. Під час змагань за Кубок Мікадо рибалкам вдалося спіймати гігантського сома завдовжки 292 сантиметри. Цей улов перевищив попередній рекорд на 7 сантиметрів.
Гігантський сом. Фото з відкритих джерел
Змагання проходили 18–19 жовтня на Рибницькому водосховищі. Саме там представники Польської рибальської академії спіймали велику рибу. Сома вагою понад 100 кг і майже триметрової довжини довелося витягати з води двом чоловікам. Коли риба нарешті з’явилася на поверхні, рибалки аплодували, робили фото та відео з гігантським сомом.
На офіційній сторінці події у Facebook з’явилося фото з переможним уловом.
Найбільший сом, якого ловили
Під світлиною організатори повідомили, що встановили новий рекорд.
До цього часу світовим рекордсменом був італієць Алессандро Б'янкарді, який у 2023 році виловив сома довжиною 285 сантиметрів, перевищивши попередній показник на 4 сантиметри. Сом з Польщі перевершив цей результат на 7 сантиметрів. Таким чином, довжина найбільшого спійманого сома у світі сягає 295 сантиметрів.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Рівненщині рибалка спіймав гігантського сома. Фото двометрової рибини потрапило в мережу.
Також "Коментарі" писали про те, що з 1 листопада забороняється вилов риби у зимувальних ямах в Україні. За порушення можна отримати до трьох років за ґратами або 85 тисяч гривень штрафу. Зимувальники — це спеціальні місця на дні річок та озер, де риба ховається від холоду.