Побито світовий рекорд: у Польщі спіймали гігантського сома (ФОТО)

У Польщі встановлено новий світовий рекорд із риболовлі. Під час змагань за Кубок Мікадо рибалкам вдалося спіймати гігантського сома завдовжки 292 сантиметри. Цей улов перевищив попередній рекорд на 7 сантиметрів.

Гігантський сом. Фото з відкритих джерел

Змагання проходили 18–19 жовтня на Рибницькому водосховищі. Саме там представники Польської рибальської академії спіймали велику рибу. Сома вагою понад 100 кг і майже триметрової довжини довелося витягати з води двом чоловікам. Коли риба нарешті з’явилася на поверхні, рибалки аплодували, робили фото та відео з гігантським сомом.

На офіційній сторінці події у Facebook з’явилося фото з переможним уловом.

Найбільший сом, якого ловили

Під світлиною організатори повідомили, що встановили новий рекорд.

"Новий світовий рекорд – загальна довжина 292 сантиметри! Сом спійманий на спінінг у Рибнику, Польща" — йдеться в дописі.

До цього часу світовим рекордсменом був італієць Алессандро Б'янкарді, який у 2023 році виловив сома довжиною 285 сантиметрів, перевищивши попередній показник на 4 сантиметри. Сом з Польщі перевершив цей результат на 7 сантиметрів. Таким чином, довжина найбільшого спійманого сома у світі сягає 295 сантиметрів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Рівненщині рибалка спіймав гігантського сома. Фото двометрової рибини потрапило в мережу.

Також "Коментарі" писали про те, що з 1 листопада забороняється вилов риби у зимувальних ямах в Україні. За порушення можна отримати до трьох років за ґратами або 85 тисяч гривень штрафу. Зимувальники — це спеціальні місця на дні річок та озер, де риба ховається від холоду.