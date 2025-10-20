logo_ukra

BTC/USD

110978

ETH/USD

4064.13

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Побито світовий рекорд: у Польщі спіймали гігантського сома (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Побито світовий рекорд: у Польщі спіймали гігантського сома (ФОТО)

У Польщі рибалки під час змагань спіймали гігантського сома довжиною 292 см - це новий світовий рекорд. Фото рибини.

20 жовтня 2025, 09:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Польщі встановлено новий світовий рекорд із риболовлі. Під час змагань за Кубок Мікадо рибалкам вдалося спіймати гігантського сома завдовжки 292 сантиметри. Цей улов перевищив попередній рекорд на 7 сантиметрів.

Побито світовий рекорд: у Польщі спіймали гігантського сома (ФОТО)

Гігантський сом. Фото з відкритих джерел

Змагання проходили 18–19 жовтня на Рибницькому водосховищі. Саме там представники Польської рибальської академії спіймали велику рибу. Сома вагою понад 100 кг і майже триметрової довжини довелося витягати з води двом чоловікам. Коли риба нарешті з’явилася на поверхні, рибалки аплодували, робили фото та відео з гігантським сомом.

На офіційній сторінці події у Facebook з’явилося фото з переможним уловом.

Побито світовий рекорд: у Польщі спіймали гігантського сома (ФОТО) - фото 2

Найбільший сом, якого ловили

Під світлиною організатори повідомили, що встановили новий рекорд.

"Новий світовий рекорд – загальна довжина 292 сантиметри! Сом спійманий на спінінг у Рибнику, Польща" — йдеться в дописі.

До цього часу світовим рекордсменом був італієць Алессандро Б'янкарді, який у 2023 році виловив сома довжиною 285 сантиметрів, перевищивши попередній показник на 4 сантиметри. Сом з Польщі перевершив цей результат на 7 сантиметрів. Таким чином, довжина найбільшого спійманого сома у світі сягає 295 сантиметрів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Рівненщині рибалка спіймав гігантського сома. Фото двометрової рибини потрапило в мережу.

Також "Коментарі" писали про те, що з 1 листопада забороняється вилов риби у зимувальних ямах в Україні. За порушення можна отримати до трьох років за ґратами або 85 тисяч гривень штрафу. Зимувальники — це спеціальні місця на дні річок та озер, де риба ховається від холоду.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BHUUehvTp/
Теги:

Новини

Всі новини