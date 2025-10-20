logo

BTC/USD

110978

ETH/USD

4064.13

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Побит мировой рекорд: в Польше поймали гигантского сома (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Побит мировой рекорд: в Польше поймали гигантского сома (ФОТО)

В Польше рыбаки во время соревнований поймали гигантского сома длиной 292 см – это новый мировой рекорд. Фото рыбы.

20 октября 2025, 09:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Польше установлен новый мировой рекорд по рыбалке. Во время соревнований за Кубок Микадо рыбакам удалось поймать гигантского сома длиной 292 сантиметра. Этот улов превысил предварительный рекорд на 7 сантиметров.

Побит мировой рекорд: в Польше поймали гигантского сома (ФОТО)

Гигантский сом. Фото из открытых источников

Соревнования проходили 18-19 октября на Рыбницком водохранилище. Там представители Польской рыболовной академии поймали большую рыбу. Сома весом более 100 кг и почти трехметровой длины пришлось вытаскивать из воды двоим мужчинам. Когда рыба наконец-то появилась на поверхности, рыбаки аплодировали, делали фото и видео с гигантским сомом.

На официальной странице мероприятия в Facebook появилось фото с победным уловом.

Побит мировой рекорд: в Польше поймали гигантского сома (ФОТО) - фото 2

Самый большой сом, которого ловили

Под фотографией организаторы сообщили, что установили новый рекорд.

"Новый мировой рекорд – общая длина 292 сантиметра! Сом пойман на спиннинг в Рыбнике, Польша", — говорится в сообщении.

До этого времени мировым рекордсменом был итальянец Алессандро Бьянкарди, который в 2023 году выловил сома длиной 285 сантиметров, превысив предыдущий показатель на 4 сантиметра. Сом из Польши превзошел этот результат на 7 сантиметров. Таким образом, длина самого большого пойманного сома в мире достигает 295 сантиметров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Ровенщине рыбак поймал гигантского сома. Фото двухметровой рыбы попало в сеть.

Также "Комментарии" писали о том, что с 1 ноября запрещается отлов рыбы в зимовальных ямах в Украине. За нарушение можно получить до трех лет за решеткой или 85 тысяч гривен штрафа. Зимовщики – это специальные места на дне рек и озер, где рыба прячется от холода.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1BHUUehvTp/
Теги:

Новости

Все новости