Побит мировой рекорд: в Польше поймали гигантского сома (ФОТО)

В Польше установлен новый мировой рекорд по рыбалке. Во время соревнований за Кубок Микадо рыбакам удалось поймать гигантского сома длиной 292 сантиметра. Этот улов превысил предварительный рекорд на 7 сантиметров.

Соревнования проходили 18-19 октября на Рыбницком водохранилище. Там представители Польской рыболовной академии поймали большую рыбу. Сома весом более 100 кг и почти трехметровой длины пришлось вытаскивать из воды двоим мужчинам. Когда рыба наконец-то появилась на поверхности, рыбаки аплодировали, делали фото и видео с гигантским сомом.

На официальной странице мероприятия в Facebook появилось фото с победным уловом.

Самый большой сом, которого ловили

Под фотографией организаторы сообщили, что установили новый рекорд.

"Новый мировой рекорд – общая длина 292 сантиметра! Сом пойман на спиннинг в Рыбнике, Польша", — говорится в сообщении.

До этого времени мировым рекордсменом был итальянец Алессандро Бьянкарди, который в 2023 году выловил сома длиной 285 сантиметров, превысив предыдущий показатель на 4 сантиметра. Сом из Польши превзошел этот результат на 7 сантиметров. Таким образом, длина самого большого пойманного сома в мире достигает 295 сантиметров.

