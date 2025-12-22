logo

В США рыбак поймал "золотую рыбку" рекордных размеров
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рыбак поймал "золотую рыбку" рекордных размеров

Рыбалка из Калифорнии выловил оранжевого морского окуня весом 4,65 кг – улов может стать новым мировым рекордом IGFA.

22 декабря 2025, 11:25
Автор:
avatar

Slava Kot

В прибрежных водах северной Калифорнии зафиксирован улов, который может стать историческим. 26-летний рыбак Брендан Уолш выловил оранжевого морского окуня (Canary rockfish), которого иногда называют "золотой рыбкой". Его вес составил 4,65 килограмма, что превышает действующий мировой рекорд, установленный почти 40 лет назад.

В США рыбак поймал "золотую рыбку" рекордных размеров

В США поймали морского окуня рекордных размеров. Фото: Associated Press

Брендан Уолш вышел в море вместе с отцом и уже собирался возвращаться в порт из-за холодного дождя и ухудшения погоды. В последний момент они решили проверить еще одну глубоководную точку неподалеку от городка Альбион и именно там рыбаку удалось поймать рекордного окуня.

"Это была случайность. Я никогда не видел ничего подобного", – сказал Уолш.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), средний вес этого вида рыб составляет около 1,4 кг, а крупные экземпляры редко превышают 4 кг. Пойманная Уолшем рыба имела длину 68 сантиметров и официально взвесила больше предыдущего мирового рекорда в 4,53 кг, зафиксированного в 1986 году.

Процедура подтверждения рекорда продолжается. Департамент рыбного хозяйства и дикой природы Калифорнии проверил улов и зафиксировал вид рыбы, а документы переданы в Международную ассоциацию игрового рыболовства во Флориде.

Пока продолжаются формальности, семья Уолша уже отпраздновала. Мать рыбака приготовила пойманного рекордного оранжевого морского окуня на ужин. По словам Брендана, рыба оказалась не только крупной, но и вкусной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рыбак в Таиланде поймал карпа рекордных размеров.

Также "Комментарии" писали, что в Польше поймали гигантского сома, побившего мировой рекорд.



