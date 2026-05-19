У США не хочуть платити за позовами українців: не бачать нічого поганого в чіпах для ракет РФ
У США не хочуть платити за позовами українців: не бачать нічого поганого в чіпах для ракет РФ

Постраждалі від ударів по лікарнях та дітях звинувачують виробників чіпів у допомозі російській військовій машині

19 травня 2026, 09:30
Кравцев Сергей

Чотири найбільші технологічні компанії США намагаються домогтися закриття резонансної справи, ініційованої громадянами України, які звинувачують виробників мікрочіпів у непрямому сприянні російським ударам по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє The Dallas Morning News.

Чіпи в ракетах РФ. Фото: із відкритих джерел

Позови розглядає федеральний суд у Далласі, а відповідачами виступають Intel, Advanced Micro Devices, Texas Instruments та Mouser Electronics.

Позивачами стали п'ятеро українців, які втратили родичів або отримали поранення під час російських атак на лікарні, дитячі майданчики та гуртожитки. За словами адвокатів, у уламках російської зброї було виявлено компоненти вказаних брендів.

Українська сторона стверджує, що компанії постачали продукцію посередникам, які згодом переправляли технології до Росії. Більше того, на думку позивачів, виробники або знали про подібні ризики, або мали передбачити можливість потрапляння компонентів до російського ВПК.

У відповідь юристи корпорацій назвали претензії "безпрецедентними" і заявили, що американські компанії не можуть відповідати за військові дії іноземних держав.

“Компанії США не відповідають за атаки Росії і не брали участь у їхньому плануванні чи виконанні”, — йдеться у позиції захисту.

Техногіганти також наголошують, що багато компонентів могли потрапити до РФ законно ще до введення санкцій після початку повномасштабної війни у 2022 році. Крім того, адвокати заявляють, що українці не надали точних доказів того, які саме деталі використовувалися у конкретних ракетах.

Окремим аргументом захисту стали строки позовної давності. Компанії вважають, що заяви подано надто пізно.

Проте представники українців стверджують, що дізналися про походження чіпів лише 2024 року, а до цього виробники нібито приховували інформацію. Адвокати порівнюють справу із судовими процесами проти виробників опіоїдів і заявляють: якщо компанія ігнорувала тривожні сигнали про кінцевих користувачів продукції, вона має відповідати.

Справу вже називають одним із найгучніших та потенційно небезпечних прецедентів для світової технологічної індустрії.

