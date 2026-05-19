В США не хотят платить по искам украинцев: не видят ничего плохого в чипах в ракета РФ

Четыре крупнейшие технологические компании США пытаются добиться закрытия резонансного дела, инициированного гражданами Украины, которые обвиняют производителей микрочипов в косвенном содействии российским ударам по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает The Dallas Morning News.

Чипы в ракетах РФ. Фото: из открытых источников

Иски рассматривает федеральный суд в Далласе, а ответчиками выступают Intel, Advanced Micro Devices, Texas Instruments и Mouser Electronics.

Истцами стали пятеро украинцев, потерявших родственников или получивших ранения во время российских атак на больницы, детские площадки и общежития. По словам адвокатов, в обломках российского оружия были обнаружены компоненты указанных брендов.

Украинская сторона утверждает, что компании поставляли продукцию посредникам, которые впоследствии переправляли технологии в Россию. Более того, по мнению истцов, производители либо знали о подобных рисках, либо должны были предусмотреть возможность попадания компонентов к российскому ВПК.

В ответ юристы корпораций назвали претензии “беспрецедентными” и заявили, что американские компании не могут нести ответственность за военные действия иностранных государств.

“Компании США не отвечают за атаки России и не участвовали в их планировании или исполнении”, — говорится в позиции защиты.

Техногиганты также подчеркивают, что многие компоненты могли попасть в РФ законно еще до введения санкций после начала полномасштабной войны в 2022 году. Кроме того, адвокаты заявляют, что украинцы не представили точных доказательств того, какие именно детали использовались в конкретных ракетах.

Отдельным аргументом защиты стали сроки исковой давности. Компании считают, что заявления поданы слишком поздно.

Однако представители украинцев утверждают, что узнали о происхождении чипов лишь в 2024 году, а до этого производители якобы скрывали информацию. Адвокаты сравнивают дело с судебными процессами против производителей опиоидов и заявляют: если компания игнорировала тревожные сигналы о конечных пользователях продукции, она должна нести ответственность.

Дело уже называют одним из самых громких и потенциально опасных прецедентов для мировой технологической индустрии.

