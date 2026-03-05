logo_ukra

Головна Новини Суспільство події У справі "Мідас" неочікуваний поворот: що врешті визнав прокурор
НОВИНИ

У справі "Мідас" неочікуваний поворот: що врешті визнав прокурор

У суді пролунала несподівана заява: слідство не має жодних записів розмов міністра енергетики з імовірними співучасниками у справі «Мідас»

5 березня 2026, 16:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У резонансній справі щодо міністра енергетики України Германа Галущенка з’явилася деталь, яка може серйозно вплинути на подальший перебіг процесу. Сторона обвинувачення фактично визнала: у слідства відсутні записи розмов посадовця з іншими фігурантами справи, які могли б підтвердити його участь у злочині. Про це прокурор заявив безпосередньо під час судового засідання. 

У справі "Мідас" неочікуваний поворот: що врешті визнав прокурор

Герман Галущенко. Фото: з відкритих джерел

За словами представника обвинувачення, у матеріалах слідства немає аудіо чи інших зафіксованих доказів спілкування Галущенка з особами, яких слідство вважає співучасниками у так званій справі "Мідас".

"Ми підтверджуємо той факт, що прямих розмов, де було б зафіксовано спілкування Галущенка з іншими співучасниками злочинної організації та де безпосередньо йдеться про факти вчинення ним злочинів, у матеріалах справи немає", — заявив прокурор у залі суду.

Це визнання стало одним із найрезонансніших моментів процесу. Адже саме записи переговорів між фігурантами зазвичай є ключовими доказами у справах, пов’язаних із можливими організованими схемами чи корупційними злочинами.

Водночас справа "Мідас" уже тривалий час перебуває у центрі уваги, оскільки стосується високопосадовців та рішень у сфері енергетики. Експерти зазначають: відсутність прямих доказів комунікації може значно ускладнити доведення провини в суді.

Наразі розгляд справи триває. Суд має оцінити всі надані матеріали, а також аргументи сторін, після чого стане зрозуміло, чи вистачить доказів для подальшого просування обвинувачення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку. Про рішення суду повідомила кореспондентка Суспільного безпосередньо із зали засідань.




