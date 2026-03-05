В деле "Мидас" неожиданный поворот: что все же признал прокурор

Рубрики
В резонансном деле по министру энергетики Украины Герману Галущенко появилась деталь, которая может серьезно повлиять на дальнейшее течение процесса. Сторона обвинения фактически признала: у следствия отсутствуют записи разговоров должностного лица с другими фигурантами дела, которые могли бы подтвердить его участие в преступлении. Об этом прокурор заявил прямо во время судебного заседания.
Герман Галущенко. Фото: из открытых источников
По словам представителя обвинения, в материалах следствия нет аудио или других зафиксированных доказательств общения Галущенко с лицами, которых следствие считает соучастниками по так называемому делу "Мидас".
Это признание стало одним из самых резонансных моментов процесса. Ведь именно записи переговоров между фигурантами, как правило, являются ключевыми доказательствами по делам, связанным с возможными организованными схемами или коррупционными преступлениями.
В то же время дело "Мидас" уже долгое время находится в центре внимания, поскольку касается высокопоставленных должностных лиц и решений в сфере энергетики. Эксперты отмечают: отсутствие прямых доказательств коммуникации может значительно усложнить доказательство вины в суде.
В настоящее время рассмотрение дела продолжается. Суд должен оценить все предоставленные материалы, а также аргументы сторон, после чего станет ясно, хватит ли доказательств для дальнейшего продвижения обвинения.
