В деле "Мидас" неожиданный поворот: что все же признал прокурор

В суде прозвучало неожиданное заявление: у следствия нет никаких записей разговоров министра энергетики с вероятными соучастниками по делу «Мидас»

5 марта 2026, 16:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В резонансном деле по министру энергетики Украины Герману Галущенко появилась деталь, которая может серьезно повлиять на дальнейшее течение процесса. Сторона обвинения фактически признала: у следствия отсутствуют записи разговоров должностного лица с другими фигурантами дела, которые могли бы подтвердить его участие в преступлении. Об этом прокурор заявил прямо во время судебного заседания.

В деле "Мидас" неожиданный поворот: что все же признал прокурор

Герман Галущенко. Фото: из открытых источников

По словам представителя обвинения, в материалах следствия нет аудио или других зафиксированных доказательств общения Галущенко с лицами, которых следствие считает соучастниками по так называемому делу "Мидас".

"Мы подтверждаем тот факт, что прямых разговоров, где было бы зафиксировано общение Галущенко с другими соучастниками преступной организации и где речь идет непосредственно о фактах совершения им преступлений, в материалах дела нет", — заявил прокурор в зале суда.

Это признание стало одним из самых резонансных моментов процесса. Ведь именно записи переговоров между фигурантами, как правило, являются ключевыми доказательствами по делам, связанным с возможными организованными схемами или коррупционными преступлениями.

В то же время дело "Мидас" уже долгое время находится в центре внимания, поскольку касается высокопоставленных должностных лиц и решений в сфере энергетики. Эксперты отмечают: отсутствие прямых доказательств коммуникации может значительно усложнить доказательство вины в суде.

В настоящее время рассмотрение дела продолжается. Суд должен оценить все предоставленные материалы, а также аргументы сторон, после чего станет ясно, хватит ли доказательств для дальнейшего продвижения обвинения.

Читайте на портале "Комментарии" — Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко. О решении суда сообщила корреспондентка Общественного прямо из зала заседаний.




Теги:

