У Румунії зафіксували випадки прокази в працівниць спа-салону: центр закрили, ще двох перевіряють

У Румунії зафіксовано перші за понад 40 років випадки лепри — небезпечного інфекційного захворювання, більш відомого як проказа. Як повідомляє Reuters із посиланням на МОЗ Румунії, хворобу виявили у двох працівниць спа-центру у місті Клуж — це 21- та 25-річні громадянки Індонезії, які надавали масажні послуги клієнтам.

Наразі обидві інфіковані проходять лікування. Ще дві особи перевіряються на можливу наявність захворювання, повідомили в міністерстві. Один із випадків, як стверджують медики, може бути пов’язаний із недавньою поїздкою до Азії, де одна з масажисток перебувала зі своєю матір’ю — жінкою, в якої також виявили проказу.

Попри резонанс, міністр охорони здоров’я Румунії Алесандру Рогобете закликав громадян не панікувати. За його словами, інфекція передається лише за умов тісного і тривалого контакту, а ризик зараження для клієнтів спа мінімальний. Водночас центр закрито на період епідеміологічного розслідування.

У МОЗ нагадали, що попередній підтверджений випадок прокази в Румунії був зафіксований ще 44 роки тому.

До слова, проказа (хвороба Гансена) — хронічна інфекція, що вражає шкіру, слизові оболонки, нервову систему й очі. Вона проявляється онімінням, виразками, потовщенням шкіри, паралічами та порушенням зору. Хоча лікується, у занедбаних випадках може спричинити серйозні ускладнення.

