Скандал навколо Johnson & Johnson: присипка викликає онкологію
НОВИНИ

Скандал навколо Johnson & Johnson: присипка викликає онкологію

Johnson & Johnson зобов’язали виплатити $40 млн через зв’язок дитячої присипки з раком

14 грудня 2025, 00:01
У США суд присяжних визнав Johnson & Johnson відповідальною у справі про шкоду здоров’ю, пов’язану з використанням дитячої присипки на основі тальку. Компанію зобов’язали виплатити компенсацію двом жінкам, у яких після тривалого використання продукції розвинувся рак яєчників.

Скандал навколо Johnson & Johnson: присипка викликає онкологію

Johnson & Johnson викликає рак

Як повідомляє The Guardian, рішення ухвалив суд у Каліфорнії. Позивачки наполягали, що регулярне використання дитячої присипки Johnson & Johnson стало причиною онкологічного захворювання. Присяжні погодилися з цими аргументами та присудили загальну компенсацію у розмірі 40 мільйонів доларів.

У матеріалі зазначається, що ця справа є лише однією з тисяч. Проти Johnson & Johnson подано понад 67 тисяч позовів, у яких заявники стверджують, що використання талькових виробів компанії призвело до розвитку різних форм раку. Судові процеси тривають у різних штатах США.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Риб’ячий жир і добавки з омега-3 жирними кислотами давно мають репутацію засобу для зміцнення серця, мозку та зору. Проте більшість цих уявлень не підтверджуються сучасними науковими дослідженнями. Про це пише Der Spiegel, аналізуючи результати великих медичних оглядів та метааналізів.
Популярність капсул з омега-3 бере початок у 1970-х роках, коли дослідження способу життя інуїтів призвели до припущення, що споживання жирної риби та морепродуктів захищає їх від серцево-судинних захворювань. Пізніше ці висновки були переглянуті й частково спростовані, однак саме ця гіпотеза зробила омега-3 одними з найпопулярніших дієтичних добавок у світі.



Джерело: https://www.theguardian.com/us-news/2025/dec/12/johnson-johnson-talc-baby-powder
