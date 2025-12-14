Скандал навколо Johnson & Johnson: присипка викликає онкологію

У США суд присяжних визнав Johnson & Johnson відповідальною у справі про шкоду здоров’ю, пов’язану з використанням дитячої присипки на основі тальку. Компанію зобов’язали виплатити компенсацію двом жінкам, у яких після тривалого використання продукції розвинувся рак яєчників.

Johnson & Johnson викликає рак

Як повідомляє The Guardian, рішення ухвалив суд у Каліфорнії. Позивачки наполягали, що регулярне використання дитячої присипки Johnson & Johnson стало причиною онкологічного захворювання. Присяжні погодилися з цими аргументами та присудили загальну компенсацію у розмірі 40 мільйонів доларів.

У матеріалі зазначається, що ця справа є лише однією з тисяч. Проти Johnson & Johnson подано понад 67 тисяч позовів, у яких заявники стверджують, що використання талькових виробів компанії призвело до розвитку різних форм раку. Судові процеси тривають у різних штатах США.

