Скандал вокруг Johnson & Johnson: присыпка вызывает онкологию

В США суд присяжных признал Johnson & Johnson ответственным по делу о вреде здоровью, связанному с использованием детской присыпки на основе талька. Компанию обязали выплатить компенсацию двум женщинам, у которых после длительного использования продукции развился рак яичников.

Johnson & Johnson вызывает рак

Как сообщает The Guardian, решение было принято судом в Калифорнии. Истцы настаивали, что регулярное использование детской присыпки Johnson & Johnson стало причиной онкологического заболевания. Присяжные согласились с этими аргументами и присудили общую компенсацию в размере 40 миллионов долларов.

В материале отмечается, что это дело только одно из тысяч. Против Johnson & Johnson подано более 67 тысяч исков, в которых заявители утверждают, что использование тальковых изделий компании привело к развитию различных форм рака. Судебные процессы продолжаются в разных штатах США.

