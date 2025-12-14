В Румынии зафиксировали случаи проказы у работниц спа-салона: центр закрыли, еще двоих проверяют

В Румынии зафиксированы первые за более чем 40 лет случаи лепры — опасного инфекционного заболевания, более известного как проказа . Как сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав Румынии, болезнь обнаружили у двух работниц спа-центра в городе Клуж — это 21- и 25-летние гражданки Индонезии, оказывавшие массажные услуги клиентам.

В настоящее время обе инфицированные проходят лечение. Еще два человека проверяются на возможное наличие заболевания , сообщили в министерстве. Один из случаев, как утверждают медики, может быть связан с недавней поездкой в Азию, где одна из массажисток находилась со своей матерью — женщиной, у которой также была обнаружена проказа.

Несмотря на резонанс, министр здравоохранения Румынии Александр Рогобете призвал граждан не паниковать. По его словам, инфекция передается только при тесном и длительном контакте , а риск заражения для клиентов спа минимальный. В то же время центр закрыт на период эпидемиологического расследования .

В Минздраве напомнили, что предварительный подтвержденный случай проказы в Румынии был зафиксирован еще 44 года назад .

К слову, проказа (болезнь Гансена) — хроническая инфекция, поражающая кожу, слизистые, нервную систему и глаза. Она проявляется онемением, язвами, утолщением кожи, параличами и нарушением зрения. Хотя лечится, в запущенных случаях может вызвать серьезные осложнения.

