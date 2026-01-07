У Росії розбився приватний вертоліт: загинув мільйонер

У Росії сталася авіаційна катастрофа за участі приватного вертольота, внаслідок якої загинули двоє людей. За інформацією російських медіа, серед загиблих — бізнесмен Ільяс Гімадутдінов, якого називають мільйонером і засновником великої транспортної компанії.

Авіакатастрофа у Росії

Йдеться про Ільяс Гімадутдінов — одного з учредителів компанії Таттранском. Згідно з відкритими даними, підприємство співпрацювало з великими російськими корпораціями, зокрема з нафтогазовим сектором.

Катастрофа сталася над територією бази відпочинку в Пермському краї. Вертоліт моделі Robinson R44, за попередніми даними, під час польоту зачепив трос канатної дороги або підйомника, після чого втратив керування і впав.

За уточненою інформацією, на борту перебували двоє людей, обидва загинули на місці. Обставини польоту наразі з’ясовуються. За окремими даними, вертоліт міг здійснювати політ без належного дозволу.

Російські правоохоронні органи та профільні служби розпочали перевірку причин аварії. Остаточні висновки щодо технічного стану повітряного судна та законності польоту мають бути оприлюднені після завершення слідчих дій.

