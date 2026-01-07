Коломойський програв

Україна здобула перемогу в міжнародному судовому процесі проти олігарха Ігоря Коломойського у справі, пов’язаній із компанією "Укрнафта". Суд повністю відхилив усі вимоги бізнесмена, який намагався стягнути з держави 6 мільярдів доларів.

Ігор Коломойський та «Укрнафта»

Коломойський фактично контролював і управляв "Укрнафтою" протягом 19 років. Упродовж цього періоду компанія системно зазнавала значних фінансових втрат. За даними держави, кошти виводилися на структури, пов’язані з олігархом, що призводило до багаторічних збитків і ослаблення стратегічного підприємства.

Ситуація кардинально змінилася у 2022 році, коли "Укрнафта" повернулася під повний контроль держави. Вже в перший рік після цього компанія вперше за тривалий час продемонструвала прибуткову діяльність, що стало показовим результатом зміни управління.

Відхилення міжнародних претензій Коломойського стало важливим прецедентом для України, який підтвердив правомірність дій держави щодо повернення стратегічних активів та припинення практик, які роками завдавали шкоди економіці.

