Коломойский проиграл

Ткачова Марія
Украина одержала победу в международном судебном процессе против олигарха Игоря Коломойского по делу, связанному с компанией "Укрнафта". Суд полностью отклонил все требования бизнесмена, пытавшегося взыскать с государства 6 миллиардов долларов.
Игорь Коломойский и «Укрнафта»
Коломойский фактически контролировал и управлял Укрнефтью в течение 19 лет. В течение этого периода компания системно несла значительные финансовые потери. По данным государства, средства выводились на структуры, связанные с олигархом, что приводило к многолетним убыткам и ослаблению стратегического предприятия.
Ситуация кардинально изменилась в 2022 году, когда Укрнефть вернулась под полный контроль государства. Уже в первый год после этого компания впервые за долгое время продемонстрировала прибыльную деятельность, что стало показательным результатом смены управления.
Отклонение международных претензий Коломойского стало важным прецедентом для Украины, который подтвердил правомерность действий государства по возвращению стратегических активов и прекращению практик, которые годами наносили ущерб экономике.