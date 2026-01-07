В России разбился частный вертолет: погиб миллионер

Рубрики
Ткачова Марія
В России произошла авиационная катастрофа с участием частного вертолета, в результате которой погибли два человека. По информации российских медиа, среди погибших – бизнесмен Ильяс Гимадутдинов, которого называют миллионером и основателем крупной транспортной компании.
Авиакатастрофа в России
Речь идет об Ильясе Гимадутдинове — одном из основателей компании Таттранском . Согласно открытым данным, предприятие сотрудничало с крупными российскими корпорациями, в том числе с нефтегазовым сектором.
Катастрофа произошла над территорией базы отдыха в Пермском крае. Вертолет модели Robinson R44, по предварительным данным, во время полета задел трос канатной дороги или подъемника, после чего потерял управление и упал.
По уточненной информации, на борту находились два человека, оба погибли на месте. Обстоятельства полета выясняются. По отдельным данным, вертолет мог совершать полет без должного разрешения.
Российские правоохранительные органы и профильные службы приступили к проверке причин аварии. Окончательные выводы технического состояния воздушного судна и законности полета должны быть обнародованы после завершения следственных действий.