В России разбился частный вертолет: погиб миллионер

В России произошла авиационная катастрофа с участием частного вертолета, в результате которой погибли два человека. По информации российских медиа, среди погибших – бизнесмен Ильяс Гимадутдинов, которого называют миллионером и основателем крупной транспортной компании.

Авиакатастрофа в России

Речь идет об Ильясе Гимадутдинове — одном из основателей компании Таттранском . Согласно открытым данным, предприятие сотрудничало с крупными российскими корпорациями, в том числе с нефтегазовым сектором.

Катастрофа произошла над территорией базы отдыха в Пермском крае. Вертолет модели Robinson R44, по предварительным данным, во время полета задел трос канатной дороги или подъемника, после чего потерял управление и упал.

По уточненной информации, на борту находились два человека, оба погибли на месте. Обстоятельства полета выясняются. По отдельным данным, вертолет мог совершать полет без должного разрешения.

Российские правоохранительные органы и профильные службы приступили к проверке причин аварии. Окончательные выводы технического состояния воздушного судна и законности полета должны быть обнародованы после завершения следственных действий.

