logo

BTC/USD

90947

ETH/USD

3136.41

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В России разбился частный вертолет: погиб миллионер
commentss НОВОСТИ Все новости

В России разбился частный вертолет: погиб миллионер

В России в результате аварии частного вертолета погиб известный бизнесмен — по предварительным данным, среди жертв миллионер и основатель крупной транспортной компании

7 января 2026, 22:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В России произошла авиационная катастрофа с участием частного вертолета, в результате которой погибли два человека. По информации российских медиа, среди погибших – бизнесмен Ильяс Гимадутдинов, которого называют миллионером и основателем крупной транспортной компании.

В России разбился частный вертолет: погиб миллионер

Авиакатастрофа в России

Речь идет об Ильясе Гимадутдинове — одном из основателей компании Таттранском . Согласно открытым данным, предприятие сотрудничало с крупными российскими корпорациями, в том числе с нефтегазовым сектором.

Катастрофа произошла над территорией базы отдыха в Пермском крае. Вертолет модели Robinson R44, по предварительным данным, во время полета задел трос канатной дороги или подъемника, после чего потерял управление и упал.

По уточненной информации, на борту находились два человека, оба погибли на месте. Обстоятельства полета выясняются. По отдельным данным, вертолет мог совершать полет без должного разрешения.

Российские правоохранительные органы и профильные службы приступили к проверке причин аварии. Окончательные выводы технического состояния воздушного судна и законности полета должны быть обнародованы после завершения следственных действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина одержала победу в международном судебном процессе против олигарха Игоря Коломойского по делу, связанному с компанией "Укрнафта". Суд полностью отклонил все требования бизнесмена, пытавшегося взыскать с государства 6 миллиардов долларов.
Коломойский фактически контролировал и управлял "Укрнефтью" в течение 19 лет. В течение этого периода компания системно несла значительные финансовые потери. По данным государства, средства выводились на структуры, связанные с олигархом, что приводило к многолетним убыткам и ослаблению стратегического предприятия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gordonua.com/news/worldnews/v-rossii-v-rezultate-padenija-vertoleta-pohib-millioner-svjazannyj-s-hazpromom-i-rosneftju-video-1769595.html
Теги:

Новости

Все новости