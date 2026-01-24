У Рівному спрацювало «вікно життя» — історія, від якої стискається серце: мама підкинула дитинку

У Рівному зафіксували випадок, який одночасно викликає біль, співчуття й надію. У міському пологовому будинку спрацювало так зване "вікно життя" — спеціальний безпечний бокс, призначений для анонімного залишення немовлят у критичних ситуаціях.

У пологовому будинку Рівного залишили новонароджену дитину: що відомо про малюка і що буде далі

Подія сталася сьогодні, 24 січня близько 13:00. Сигнал з "вікна життя" миттєво отримали медичні працівники. У середині боксу вони знайшли новонароджену дитину. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Рівного Віктор Шакирзян.

За попередніми даними, малюкові приблизно 5–7 днів від народження. Медики зазначають: дитина була охайно та тепло вбрана, доглянута, без видимих ознак насильства чи недбалого ставлення. Загальний стан немовляти — задовільний, що свідчить про те, що її життю нічого не загрожує.

Одразу після виявлення дитини лікарі надали всю необхідну первинну медичну допомогу. Немовля оглянули неонатологи, після чого про випадок повідомили відповідні соціальні та службові структури. Далі з дитиною працюватимуть медики, служби у справах дітей та соціальні працівники — відповідно до чинного законодавства України.

"Вікно життя" — це механізм, який, попри суперечки в суспільстві, нерідко рятує життя. Його головна мета — дати шанс дитині вижити у ситуації, коли мати не бачить іншого виходу. Анонімність гарантується, а головним пріоритетом залишається безпека немовляти.

Наразі малюк перебуває під постійним медичним наглядом. У подальшому для нього шукатимуть родину або законних опікунів. Фахівці наголошують: залишення дитини у "вікні життя" — це не злочин, а крайній крок, який у багатьох випадках стає єдиною альтернативою трагедії.

Ця історія — болісне нагадування про складні життєві обставини, але водночас і доказ того, що система може врятувати найменших, коли дорослі не справляються.

Читайте також в "Коментарях", що на Волині помер однорічний хлопчик, якого можна було врятувати, проте мати знехтувала порадою медиків доправити малюка до лікарні.