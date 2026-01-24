В Ровно сработало «окно жизни» — история, от которой сжимается сердце: мама подбросила ребенка

В Ровно зафиксирован случай, который одновременно вызывает боль, сострадание и надежду. В городском роддоме сработало так называемое "окно жизни" — специальный безопасный бокс, предназначенный для анонимного оставления младенцев в критических ситуациях.

В роддоме Ровно оставили новорожденного ребенка: что известно о малыше и что будет дальше

Событие произошло сегодня, 24 января около 13:00 . Сигнал с "окна жизни" мгновенно получили медицинские работники. В середине бокса они обнаружили новорожденного ребенка. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Ровно Виктор Шакирзян .

По предварительным данным, малышу примерно 5–7 дней от рождения . Медики отмечают: ребенок был аккуратно и тепло наряжен, ухожен, без видимых признаков насилия или небрежного отношения. Общее состояние младенца – удовлетворительное , что свидетельствует о том, что его жизни ничего не угрожает.

Сразу после выявления ребенка врачи оказали всю необходимую первичную медицинскую помощь. Младенца осмотрели неонатологи, после чего о случившемся сообщили соответствующие социальные и служебные структуры. Далее с ребенком будут работать медики, службы по делам детей и социальные работники в соответствии с действующим законодательством Украины.

"Окно жизни" — это механизм, который, несмотря на споры в обществе, нередко спасает жизнь. Его главная цель – дать шанс ребенку выжить в ситуации, когда мать не видит другого выхода. Анонимность гарантируется, а главным приоритетом остается безопасность младенца.

Сейчас малыш находится под постоянным контролем. В дальнейшем для него будут искать семью или законных опекунов. Специалисты отмечают: оставление ребенка в "окне жизни" — это не преступление, а крайний шаг, который во многих случаях становится единственной альтернативой трагедии.

Эта история — болезненное напоминание о сложных жизненных обстоятельствах, но одновременно и доказательство того, что система может спасти самых маленьких, когда взрослые не справляются.

