Не повезла до лікарні: на Волині помер однорічний хлопчик, якого можна було врятувати

На Волині сталася трагедія, яка боляче вдарила по всій громаді. В одному з сіл Ковельського району помер хлопчик віком лише один рік і три місяці. Причина смерті — відсутність необхідного медичного лікування, яке дитина могла отримати вчасно. Про це повідомляє Прокуратура Волинської області.

Всього рік і три місяці життя було відміряно хлопчику через халатність матері — трагедія в Ковельському районі сколихнула Волинь

За даними слідства, 25-річна мати хлопчика помітила, що її син захворів. Стан дитини погіршувався, проте жінка не зверталася по медичну допомогу. Вона намагалася лікувати немовля вдома, попри очевидні ознаки серйозного захворювання. Коли стан хлопчика став критичним, до ситуації все ж долучилися медики.

Лікар, який оглянув дитину, чітко наголосив: необхідна негайна госпіталізація. Зволікання могло коштувати життя. Однак навіть після цього попередження жінка не відвезла сина до лікарні. Дитина залишалася вдома, без спеціалізованої допомоги, в умовах, які не дозволяли стабілізувати її стан.

Невдовзі хлопчик помер. Медичні експерти, які проводили оцінку обставин смерті, дійшли однозначного висновку: за умови своєчасного звернення до лікарів дитину можна було врятувати. Йдеться не про рідкісну чи невиліковну хворобу, а про стан, який піддавався лікуванню за стандартними медичними протоколами.

Волинська обласна прокуратура повідомила 25-річній жінці про підозру. Її дії кваліфікують як такі, що призвели до тяжких наслідків через нехтування обов’язками щодо догляду за дитиною. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі деталі та обставини трагедії.

